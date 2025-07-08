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Что скрывает Ватикан: как детские сказки стали оружием против России

Что скрывает Ватикан: как детские сказки стали оружием против России - РИА Новости, 08.07.2025

Что скрывает Ватикан: как детские сказки стали оружием против России

Сто лет назад трое португальских детей заявили о встрече с Девой Марией. Их рассказ потряс мир и до сих пор будоражит умы миллионов верующих. Почему Ватикан... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T19:00:00+03:00

2025-07-08T19:00:00+03:00

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россия

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Сто лет назад трое португальских детей заявили о встрече с Девой Марией. Их рассказ потряс мир и до сих пор будоражит умы миллионов верующих. Почему Ватикан десятилетиями скрывал одно из пророчеств? И при чем здесь холодная война с Советским Союзом? История о том, как детская мистика стала политическим инструментом.Пастушки и небесная дамаМай 1917 года, крошечная португальская деревушка Фатима. Пока Европа истекала кровью в Первой мировой войне, трое детей пасли овец на холме Кова-да-Ирия. 10-летняя Лусия Сантуш и ее двоюродные брат и сестра — 7-летний Франсишку и 5-летняя Жасинта Марту — заявили, что им явилась прекрасная женщина в ослепительно белом свете."Дама" пообещала являться каждое 13 число до октября и попросила детей никому не рассказывать о встрече. Но маленькая Жасинта не удержалась и проболталась матери: "Мама, сегодня я видела Деву Марию!"Взрослые отнеслись к детским фантазиям скептически. Родители даже наказывали ребят за "богохульство". Однако дети упорно повторяли свою историю и каждый месяц приходили в назначенное место.Семьдесят тысяч свидетелейСлухи разлетелись по всей Португалии. К октябрю 1917 года толпы любопытных устремились в Фатиму. Дева Мария пообещала детям явить "великое чудо", которое убедит всех скептиков.Тринадцатого октября в Фатиму съехались от 70 до 100 тысяч человек. Стоял холодный дождливый день. Ровно в полдень произошло нечто невероятное — солнце начало "танцевать" на небе."Солнце стало бело-желтым, настолько неярким, что на него можно было смотреть. Этот диковинный диск быстро вращался вокруг своей оси, отбрасывая во все стороны пучки окрашенного света", — писал журналист антиклерикальной газеты O Seculo.Очевидцы рассказывали, как светило меняло цвета, "срывалось" с места и "падало" на землю, заставляя толпу в панике падать на колени. Все это продолжалось около 10 минут. После "чуда" промокшая под дождем одежда людей оказалась полностью сухой.Пророчества о войнах и адеВо время июльской встречи "Дама" доверила детям три тайны. Первая — ужасающее видение ада, где "души грешников плавали среди языков пламени как черные и бронзовые демоны".Второе пророчество оказалось более конкретным: "Эта война идет к концу, но если люди не прекратят обижать Господа, более страшная война будет развязана во время правления Папы Пия XI".Пий XI действительно правил с 1922 по 1939 год — именно тогда к власти пришел Гитлер, а Япония напала на Китай. Вторая мировая война началась точно в предсказанное время. Но самой загадочной частью стали слова о России: "Если мои просьбы будут услышаны, Россия обратится и настанет мирное время. Если нет, то она распространит свои ошибки по всему миру".Восьмидесятилетняя тайнаТретье пророчество Лусия записала только в 1944 году и передала в Ватикан с условием — обнародовать не раньше 1960 года. Но когда срок истек, папа Иоанн XXIII прочитал документ и... спрятал его обратно в сейф.Тайна третьего пророчества породила бесчисленные домыслы. Говорили о предсказании ядерной войны, падении церкви, конце света. Некоторые террористы даже требовали его публикации под угрозой взрывов самолетов.Только в 2000 году папа Иоанн Павел II наконец раскрыл "страшную тайну". Оказалось, что пророчество описывает видение "епископа в белом", убитого солдатами у креста. Ватикан объявил, что речь идет о покушении на самого папу в 1981 году.Но верующие остались разочарованы. Многие заподозрили, что истинное содержание пророчества по-прежнему скрывается.Голубая армия против красной угрозыИнтерес к пророчествам резко возрос с началом холодной войны. В 1947 году в США была создана организация "Голубая армия фатимской Мадонны" — именно в год официального начала противостояния с СССР.Организация быстро распространилась по всему миру, открыв 200 представительств только в Америке. Ее активисты возили по планете белую скульптуру "Фатимской Мадонны", устраивая массовые молебны о "посвящении России Непорочному Сердцу Марии".За религиозной риторикой скрывалась вполне земная политика. Фатимские пророчества стали идеальным инструментом психологической войны против "безбожного" Советского Союза. Ведь сама Дева Мария якобы предрекла падение коммунистической России!Неслучайно активность "фатимского движения" всегда совпадала с обострением отношений между Западом и Россией. Чем хуже были дела у СССР, тем громче звучали голоса о "сбывающихся пророчествах".Россия как камень преткновенияПравославные богословы с самого начала отнеслись к фатимским явлениям настороженно. Патриарх Алексий II предупреждал: "Мне сложно судить об этом явлении", указывая на неоднозначные послания о роли России.Критики обращают внимание на странные детали. Почему "пророчества" о России и большевистской революции были записаны Лусией только в 1936-1942 годах — через два десятилетия после событий? Не слишком ли удобно "вспомнить" предсказания уже после их "исполнения"?Некоторые исследователи считают фатимский культ "костью в горле Рима", которую католики "не могут проглотить сами, но хотят впихнуть православным". По их мнению, цель всего фатимского проекта — принудить Россию к подчинению папскому престолу.Что на самом деле скрывает ВатиканНо что, если третье пророчество действительно содержит нечто более взрывоопасное, чем покушение на папу? Упорные слухи говорят о существовании второго письма Лусии, которое Ватикан держит в строжайшем секрете.По неофициальным версиям, истинное содержание третьей тайны предрекает не торжество католицизма, а его падение. Якобы пророчество говорит о "расцвете православия", кризисе папской власти и особой духовной миссии России в будущем мире.Если эти слухи верны, становится понятно, почему Ватикан так долго скрывал документ. Признать пророчество о собственном закате и возвышении "схизматиков"-православных было бы равносильно духовному самоубийству.Некоторые наблюдатели отмечают символическую дату первого явления — 13 мая 1917 года, всего за полгода до Октябрьской революции в России. Не случайно ли небесные силы предупредили о грядущих переменах именно накануне краха православной империи?Мистика или политтехнологияСпоры о подлинности фатимских явлений не утихают вот уже сто лет. Скептики указывают на множество нестыковок. Но независимо от подлинности чуда, ежегодно Фатиму посещают 7 миллионов паломников, принося португальской экономике миллиарды евро. Религиозный туризм стал самым успешным коммерческим проектом XX века, а загадочные пророчества — товаром, который никогда не теряет спрос.Возможно, истинная тайна Фатимы не в том, что там произошло, а в том, как ловко мистику поставили на службу политике. И пока Ватикан хранит молчание о полном содержании третьего пророчества, легенды будут множиться, а споры — разгораться с новой силой.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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