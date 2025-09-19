https://ria.ru/20250919/baykal-2042979522.html

Глава Бурятии рассказал о решении проблемы с участками под кладбища

Глава Бурятии рассказал о решении проблемы с участками под кладбища - РИА Новости, 19.09.2025

Глава Бурятии рассказал о решении проблемы с участками под кладбища

Поправки в закон об охране озера Байкал позволят в 55 населенных пунктах Бурятии и Иркутской области решить проблему с выделением участков под кладбища, сообщил РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T14:34:00+03:00

2025-09-19T14:34:00+03:00

2025-09-19T14:34:00+03:00

байкал

республика бурятия

иркутская область

алексей цыденов

госдума рф

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

российская академия наук

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983074982_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_87b11615fc90c1cbcbaf1f952ae4fbb5.jpg

УЛАН-УДЭ, 19 сен - РИА Новости. Поправки в закон об охране озера Байкал позволят в 55 населенных пунктах Бурятии и Иркутской области решить проблему с выделением участков под кладбища, сообщил в интервью РИА Новости глава республики Алексей Цыденов. "Поправки в закон позволяют под кладбище непосредственно выделять землю. Таких населённых пунктов 55 в Бурятии и Иркутской области, для которых этот вопрос актуален", - заявил Цыденов. По его словам, расширить или предоставить землю под кладбища для населения, проживающего в центральной экологической зоне Байкальской территории, не позволяет норма, которая запрещает перевод земель из одной категории в другую. "Подчеркну: у нас 160 населённых пунктов попали в центральную экологическую зону. И у них сегодня исчерпаны площади кладбищ. И это для людей на самом деле такая достаточно напряжённая социальная обстановка", - отметил глава Бурятии. По его словам, в регионе есть кладбища, на которых уже заняты и проходы, и тропинки, также есть кладбище, которое уперлось непосредственно в Байкал. "Рядом есть свободный участок, для кладбища-то надо там совсем небольшую территорию. Но мы выделить не можем. Люди задают нам справедливые вопросы – почему?.. Люди не могут понять, почему вдруг для кладбища нельзя просто землю выделить", - подчеркнул Цыденов. Глава региона добавил, что это одна из многих проблем, с которой сталкиваются жители прилегающей к Байкалу территории. Среди них невозможность провести линии электропередачи, сделать противопожарные минерализованные полосы, оформить в собственность участки, на которых стоят их дома, и многое другое. Причина возникновения этих проблем, по словам Цыденова, это накопленные за 20 лет существования закона об охране озера Байкал изменения в различные законы, которые между собой пересекаются и не согласуются. "В 1999 году был принят закон об охране озера Байкал, между прочим, очень хороший и выверенный. С того момента были внесены изменения в земельный кодекс, в лесной кодекс, в водный кодекс, в различные другие документы. И накопились юридико-технические несоответствия между этими документами, которые приводят к различным откровенным недоразумениям", - рассказал глава Бурятии. Группа сенаторов и депутатов Госдумы внесла законопроект о сплошных рубках на Байкале в палату парламента в июне 2023 года, далее он был принят думой в первом чтении в июле того же года. Документом предлагается установить перечень объектов, при строительстве, реконструкции и эксплуатации которых до 31 декабря 2030 года разрешаются сплошные рубки лесных насаждений. Перечень включает сооружения инженерной защиты территорий и объектов, объекты систем коммунальной инфраструктуры, необходимые для обеспечения функционирования населенных пунктов и особой экономической зоны "Ворота Байкала", "Байкальская гавань", автомобильные дороги соответствующего значения, противопожарные разрывы и линейные объекты. Восьмого июля пресс-служба Минприроды РФ сообщила, что кабмин РФ одобрил ко второму чтению поправки, которые позволят проводить сплошные рубки на прилегающей к озеру территории, но только на определенных участках, где есть погибшие деревья, пострадавшие от болезней, вредителей или вследствие лесных пожаров. Решения будут приниматься при согласовании Российской академии наук и специальной комиссии, в которую войдут представители Госдумы, Совета Федерации, администрации президента, ФСБ и представители прибайкальских регионов. В министерстве подчеркнули, что закон об охране Байкала не потеряет своей строгости после внесения изменений. В министерстве считают, что поправки необходимы для местных жителей - они позволят реконструировать дамбы, очистные сооружения, объекты энергоснабжения, а также расширять кладбища.

https://ria.ru/20250919/baykal-2042885590.html

https://ria.ru/20250919/popravki-2042916523.html

https://ria.ru/20250821/bajkal-2036826137.html

байкал

республика бурятия

иркутская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

байкал, республика бурятия, иркутская область, алексей цыденов, госдума рф, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), российская академия наук, россия