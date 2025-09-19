https://ria.ru/20250919/baykal-2042979522.html
Глава Бурятии рассказал о решении проблемы с участками под кладбища
Глава Бурятии рассказал о решении проблемы с участками под кладбища - РИА Новости, 19.09.2025
Глава Бурятии рассказал о решении проблемы с участками под кладбища
Поправки в закон об охране озера Байкал позволят в 55 населенных пунктах Бурятии и Иркутской области решить проблему с выделением участков под кладбища, сообщил РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T14:34:00+03:00
2025-09-19T14:34:00+03:00
2025-09-19T14:34:00+03:00
байкал
республика бурятия
иркутская область
алексей цыденов
госдума рф
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
российская академия наук
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983074982_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_87b11615fc90c1cbcbaf1f952ae4fbb5.jpg
УЛАН-УДЭ, 19 сен - РИА Новости. Поправки в закон об охране озера Байкал позволят в 55 населенных пунктах Бурятии и Иркутской области решить проблему с выделением участков под кладбища, сообщил в интервью РИА Новости глава республики Алексей Цыденов. "Поправки в закон позволяют под кладбище непосредственно выделять землю. Таких населённых пунктов 55 в Бурятии и Иркутской области, для которых этот вопрос актуален", - заявил Цыденов. По его словам, расширить или предоставить землю под кладбища для населения, проживающего в центральной экологической зоне Байкальской территории, не позволяет норма, которая запрещает перевод земель из одной категории в другую. "Подчеркну: у нас 160 населённых пунктов попали в центральную экологическую зону. И у них сегодня исчерпаны площади кладбищ. И это для людей на самом деле такая достаточно напряжённая социальная обстановка", - отметил глава Бурятии. По его словам, в регионе есть кладбища, на которых уже заняты и проходы, и тропинки, также есть кладбище, которое уперлось непосредственно в Байкал. "Рядом есть свободный участок, для кладбища-то надо там совсем небольшую территорию. Но мы выделить не можем. Люди задают нам справедливые вопросы – почему?.. Люди не могут понять, почему вдруг для кладбища нельзя просто землю выделить", - подчеркнул Цыденов. Глава региона добавил, что это одна из многих проблем, с которой сталкиваются жители прилегающей к Байкалу территории. Среди них невозможность провести линии электропередачи, сделать противопожарные минерализованные полосы, оформить в собственность участки, на которых стоят их дома, и многое другое. Причина возникновения этих проблем, по словам Цыденова, это накопленные за 20 лет существования закона об охране озера Байкал изменения в различные законы, которые между собой пересекаются и не согласуются. "В 1999 году был принят закон об охране озера Байкал, между прочим, очень хороший и выверенный. С того момента были внесены изменения в земельный кодекс, в лесной кодекс, в водный кодекс, в различные другие документы. И накопились юридико-технические несоответствия между этими документами, которые приводят к различным откровенным недоразумениям", - рассказал глава Бурятии. Группа сенаторов и депутатов Госдумы внесла законопроект о сплошных рубках на Байкале в палату парламента в июне 2023 года, далее он был принят думой в первом чтении в июле того же года. Документом предлагается установить перечень объектов, при строительстве, реконструкции и эксплуатации которых до 31 декабря 2030 года разрешаются сплошные рубки лесных насаждений. Перечень включает сооружения инженерной защиты территорий и объектов, объекты систем коммунальной инфраструктуры, необходимые для обеспечения функционирования населенных пунктов и особой экономической зоны "Ворота Байкала", "Байкальская гавань", автомобильные дороги соответствующего значения, противопожарные разрывы и линейные объекты. Восьмого июля пресс-служба Минприроды РФ сообщила, что кабмин РФ одобрил ко второму чтению поправки, которые позволят проводить сплошные рубки на прилегающей к озеру территории, но только на определенных участках, где есть погибшие деревья, пострадавшие от болезней, вредителей или вследствие лесных пожаров. Решения будут приниматься при согласовании Российской академии наук и специальной комиссии, в которую войдут представители Госдумы, Совета Федерации, администрации президента, ФСБ и представители прибайкальских регионов. В министерстве подчеркнули, что закон об охране Байкала не потеряет своей строгости после внесения изменений. В министерстве считают, что поправки необходимы для местных жителей - они позволят реконструировать дамбы, очистные сооружения, объекты энергоснабжения, а также расширять кладбища.
https://ria.ru/20250919/baykal-2042885590.html
https://ria.ru/20250919/popravki-2042916523.html
https://ria.ru/20250821/bajkal-2036826137.html
байкал
республика бурятия
иркутская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983074982_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_79d6ccde5ed0d00fa4cfd5cfe485d1c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
байкал, республика бурятия, иркутская область, алексей цыденов, госдума рф, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), российская академия наук, россия
Байкал, Республика Бурятия, Иркутская область, Алексей Цыденов, Госдума РФ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Российская академия наук, Россия
УЛАН-УДЭ, 19 сен - РИА Новости. Поправки в закон об охране озера Байкал позволят в 55 населенных пунктах Бурятии и Иркутской области решить проблему с выделением участков под кладбища, сообщил в интервью РИА Новости глава республики Алексей Цыденов.
"Поправки в закон позволяют под кладбище непосредственно выделять землю. Таких населённых пунктов 55 в Бурятии
и Иркутской области
, для которых этот вопрос актуален", - заявил Цыденов
.
По его словам, расширить или предоставить землю под кладбища для населения, проживающего в центральной экологической зоне Байкальской территории, не позволяет норма, которая запрещает перевод земель из одной категории в другую.
"Подчеркну: у нас 160 населённых пунктов попали в центральную экологическую зону. И у них сегодня исчерпаны площади кладбищ. И это для людей на самом деле такая достаточно напряжённая социальная обстановка", - отметил глава Бурятии.
По его словам, в регионе есть кладбища, на которых уже заняты и проходы, и тропинки, также есть кладбище, которое уперлось непосредственно в Байкал
. "Рядом есть свободный участок, для кладбища-то надо там совсем небольшую территорию. Но мы выделить не можем. Люди задают нам справедливые вопросы – почему?.. Люди не могут понять, почему вдруг для кладбища нельзя просто землю выделить", - подчеркнул Цыденов.
Глава региона добавил, что это одна из многих проблем, с которой сталкиваются жители прилегающей к Байкалу территории. Среди них невозможность провести линии электропередачи, сделать противопожарные минерализованные полосы, оформить в собственность участки, на которых стоят их дома, и многое другое. Причина возникновения этих проблем, по словам Цыденова, это накопленные за 20 лет существования закона об охране озера Байкал изменения в различные законы, которые между собой пересекаются и не согласуются.
"В 1999 году был принят закон об охране озера Байкал, между прочим, очень хороший и выверенный. С того момента были внесены изменения в земельный кодекс, в лесной кодекс, в водный кодекс, в различные другие документы. И накопились юридико-технические несоответствия между этими документами, которые приводят к различным откровенным недоразумениям", - рассказал глава Бурятии.
Группа сенаторов и депутатов Госдумы
внесла законопроект о сплошных рубках на Байкале в палату парламента в июне 2023 года, далее он был принят думой в первом чтении в июле того же года. Документом предлагается установить перечень объектов, при строительстве, реконструкции и эксплуатации которых до 31 декабря 2030 года разрешаются сплошные рубки лесных насаждений. Перечень включает сооружения инженерной защиты территорий и объектов, объекты систем коммунальной инфраструктуры, необходимые для обеспечения функционирования населенных пунктов и особой экономической зоны "Ворота Байкала", "Байкальская гавань", автомобильные дороги соответствующего значения, противопожарные разрывы и линейные объекты.
Восьмого июля пресс-служба Минприроды РФ
сообщила, что кабмин РФ одобрил ко второму чтению поправки, которые позволят проводить сплошные рубки на прилегающей к озеру территории, но только на определенных участках, где есть погибшие деревья, пострадавшие от болезней, вредителей или вследствие лесных пожаров. Решения будут приниматься при согласовании Российской академии наук
и специальной комиссии, в которую войдут представители Госдумы, Совета Федерации
, администрации президента, ФСБ
и представители прибайкальских регионов.
В министерстве подчеркнули, что закон об охране Байкала не потеряет своей строгости после внесения изменений. В министерстве считают, что поправки необходимы для местных жителей - они позволят реконструировать дамбы, очистные сооружения, объекты энергоснабжения, а также расширять кладбища.