Глава британской CND указала на опасность бесполетной зоны над Украиной
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:54 18.09.2025
Глава британской CND указала на опасность бесполетной зоны над Украиной
Глава британской CND указала на опасность бесполетной зоны над Украиной
Глава британской CND указала на опасность бесполетной зоны над Украиной
Реализация идеи Польши о создании бесполетной зоны над Украиной приведет к конфликту между НАТО и Россией, заявила РИА Новости Софи Болт, генеральный секретарь... РИА Новости, 18.09.2025
ЛОНДОН, 18 сен - РИА Новости. Реализация идеи Польши о создании бесполетной зоны над Украиной приведет к конфликту между НАТО и Россией, заявила РИА Новости Софи Болт, генеральный секретарь британской организации сторонников ядерного разоружения "Кампания за ядерное разоружение" (Campaign for Nuclear Disarmament, CND). Глава МИД Польши Радослав Сикорский на фоне инцидента с дронами, доказательств якобы российского происхождения которых не было предоставлено, предложил обдумать введение бесполетной зоны над Украиной. При этом он отметил, что принять такое решение Варшава может только вместе с союзниками. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал эту идею провокационной. "Мы особенно обеспокоены ситуацией вокруг Украины. Также очень опасная ситуация сложилась вокруг Польши, которая сейчас требует введения бесполетной зоны над Украиной. Это втянуло бы США и НАТО в прямую войну с Россией. В мире существуют две крупнейшие ядерные державы, так что ситуация невероятно опасна", - подчеркнула Болт. В среду в Лондоне прошел митинг против визита в Великобританию президента США Дональда Трампа. В марше приняли участие активисты и известная политики, а также такие антивоенные организации, как "Стоп войне" (Stop the War) и CND. Глава CND отметила важность митинга против Трампа, так как, по ее мнению, администрация американского президента "представляет собой огромную угрозу для мира во всем мире" и стала "мощным двигателем гонки ядерных вооружений". Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой. В прошлый четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию с обломками беспилотников в Польше, сообщила, что Варшава может обращаться за разъяснениями, для этого есть каналы связи.
Глава британской CND указала на опасность бесполетной зоны над Украиной

Глава британской CND Болт указала на опасность бесполетной зоны над Украиной

Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
© AP Photo / Matt Dunham
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 18 сен - РИА Новости. Реализация идеи Польши о создании бесполетной зоны над Украиной приведет к конфликту между НАТО и Россией, заявила РИА Новости Софи Болт, генеральный секретарь британской организации сторонников ядерного разоружения "Кампания за ядерное разоружение" (Campaign for Nuclear Disarmament, CND).
Глава МИД Польши Радослав Сикорский на фоне инцидента с дронами, доказательств якобы российского происхождения которых не было предоставлено, предложил обдумать введение бесполетной зоны над Украиной. При этом он отметил, что принять такое решение Варшава может только вместе с союзниками. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал эту идею провокационной.
Флаг Украины на фоне Биг-Бена в Лондоне
Рада ратифицировала соглашение о партнерстве Украины и Британии
17 сентября, 13:42
"Мы особенно обеспокоены ситуацией вокруг Украины. Также очень опасная ситуация сложилась вокруг Польши, которая сейчас требует введения бесполетной зоны над Украиной. Это втянуло бы США и НАТО в прямую войну с Россией. В мире существуют две крупнейшие ядерные державы, так что ситуация невероятно опасна", - подчеркнула Болт.
В среду в Лондоне прошел митинг против визита в Великобританию президента США Дональда Трампа. В марше приняли участие активисты и известная политики, а также такие антивоенные организации, как "Стоп войне" (Stop the War) и CND.
Глава CND отметила важность митинга против Трампа, так как, по ее мнению, администрация американского президента "представляет собой огромную угрозу для мира во всем мире" и стала "мощным двигателем гонки ядерных вооружений".
Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
В прошлый четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию с обломками беспилотников в Польше, сообщила, что Варшава может обращаться за разъяснениями, для этого есть каналы связи.
Президент США Дональд Трамп
В Британии предрекли Украине катастрофу
23 августа, 02:55
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
