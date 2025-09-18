Рейтинг@Mail.ru
05:17 18.09.2025
Россия в июле продала Казахстану золота на рекордную сумму
экономика
россия
казахстан
италия
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Россия в июле этого года экспортировала в Казахстан золота на рекордные с апреля прошлого года 76,95 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику соседней республики. Экспорт желтого металла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в июле сразу в 1,72 раза. В середине лета Казахстан импортировал его только из России. Более весомый показатель был зафиксирован только в апреле 2024 года - 83 миллиона долларов. При этом российские поставки серебра в годовом выражении показали отрицательную динамику - они просели почти на 20%, до 15,3 тысячи долларов. Россия входит в тройку крупнейших экспортеров серебра в Казахстан - в июле она обеспечила 17% потребностей страны в импортном металле. На первом месте оказались Италия (43%) и Испания (30%).
россия
казахстан
италия
экономика, россия, казахстан, италия
Экономика, Россия, Казахстан, Италия
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Россия в июле этого года экспортировала в Казахстан золота на рекордные с апреля прошлого года 76,95 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику соседней республики.
Экспорт желтого металла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в июле сразу в 1,72 раза. В середине лета Казахстан импортировал его только из России. Более весомый показатель был зафиксирован только в апреле 2024 года - 83 миллиона долларов.
При этом российские поставки серебра в годовом выражении показали отрицательную динамику - они просели почти на 20%, до 15,3 тысячи долларов.
Россия входит в тройку крупнейших экспортеров серебра в Казахстан - в июле она обеспечила 17% потребностей страны в импортном металле. На первом месте оказались Италия (43%) и Испания (30%).
