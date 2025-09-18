https://ria.ru/20250918/zemlya-2042687629.html
Земля выйдет из-под действия корональной дыры на Солнце до конца четверга
наука
российская академия наук
космос - риа наука
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Земля до конца четверга полностью выйдет из зоны действия крупной корональной дыры, возникшей на Солнце, и в ближайшие дни активность вспышек на светиле будет спокойной, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. В минувший понедельник в лаборатории сообщили о начале сильнейшей за три месяца магнитной бури, которая произошла под воздействием корональной дыры. "По расчетам сегодня последний день, в течение которого планета будет находиться в потоке возмущенной плазмы из крупной корональной дыры, сформированной на Солнце. В настоящее время наблюдается быстрое падение скорости межпланетного газа, а также возврат температуры и плотности к средним значениям", - говорится в сообщении. "После первого удара 15 сентября, когда были зарегистрированы сильные геомагнитные бури уровня до G3, магнитное поле стабилизировалось, и с 16 по 18 число (вторник - четверг) никаких новых событий не произошло. Геомагнитные индексы были повышены, но удержались в зелёной зоне. Сегодня ещё сохраняется небольшая вероятность слабых возмущений, но уже с завтрашнего дня все риски в этой связи будут полностью сняты", - отмечают ученые. По их данным, обстановка со вспышками на Солнце сейчас умеренно спокойная. "Солнце производит слабые выбросы плазмы (движение одного из них видно на приложенной модели), но их мощность крайне мала, да и распространяются они, как можно видеть, мимо от планеты. Общий прогноз на ближайшие дни спокойный", - добавили в лаборатории.
