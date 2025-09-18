https://ria.ru/20250918/vsu-2042622034.html
Штурмовики рассказали, что ВСУ делают при отступлении
Штурмовики рассказали, что ВСУ делают при отступлении - РИА Новости, 18.09.2025
Штурмовики рассказали, что ВСУ делают при отступлении
Украинские войска при отступлении наносят прямые удары по домам и подвалам в селе Новопетровское Днепропетровской области, чтобы не дать российским... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T06:37:00+03:00
2025-09-18T06:37:00+03:00
2025-09-18T06:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
россия
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034408015_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a009617144ba6f36a8f96a66433a4a53.jpg
ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Украинские войска при отступлении наносят прямые удары по домам и подвалам в селе Новопетровское Днепропетровской области, чтобы не дать российским подразделениям закрепиться в населенном пункте, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты группировки войск "Восток" с позывным "Витос". Министерство обороны России 12 сентября сообщало о том, что в результате активных наступательных действий подразделения группировки войск "Восток" установили полный контроль над населенным пунктом Новопетровское Днепропетровской области. "Бывает, что танки подъезжают близко, даже не с закрытых огневых позиций. Бывает, и прямой наводкой (стреляют - ред.). Недавно его (танк ВСУ - ред.) просто загнали в населенный пункт и начали уничтожать дома, подвалы, чтобы нам негде было сесть", - сообщил командир. По словам "Витоса", такие действия украинских военных свидетельствуют о попытках не допустить закрепления ВС РФ в населенном пункте.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034408015_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0b34b5d224e4ab8c8f552eaff3f26ab3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
Штурмовики рассказали, что ВСУ делают при отступлении
ВСУ наносят удары по домам и подвалам при отступлении в Днепропетровской области