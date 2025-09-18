Рейтинг@Mail.ru
Штурмовики рассказали, что ВСУ делают при отступлении
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:37 18.09.2025
Штурмовики рассказали, что ВСУ делают при отступлении
Штурмовики рассказали, что ВСУ делают при отступлении - РИА Новости, 18.09.2025
Штурмовики рассказали, что ВСУ делают при отступлении
Украинские войска при отступлении наносят прямые удары по домам и подвалам в селе Новопетровское Днепропетровской области, чтобы не дать российским... РИА Новости, 18.09.2025
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
россия
вооруженные силы украины
украина
ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Украинские войска при отступлении наносят прямые удары по домам и подвалам в селе Новопетровское Днепропетровской области, чтобы не дать российским подразделениям закрепиться в населенном пункте, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты группировки войск "Восток" с позывным "Витос". Министерство обороны России 12 сентября сообщало о том, что в результате активных наступательных действий подразделения группировки войск "Восток" установили полный контроль над населенным пунктом Новопетровское Днепропетровской области. "Бывает, что танки подъезжают близко, даже не с закрытых огневых позиций. Бывает, и прямой наводкой (стреляют - ред.). Недавно его (танк ВСУ - ред.) просто загнали в населенный пункт и начали уничтожать дома, подвалы, чтобы нам негде было сесть", - сообщил командир. По словам "Витоса", такие действия украинских военных свидетельствуют о попытках не допустить закрепления ВС РФ в населенном пункте.
днепропетровская область
россия
украина
в мире, днепропетровская область, россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
Штурмовики рассказали, что ВСУ делают при отступлении

ВСУ наносят удары по домам и подвалам при отступлении в Днепропетровской области

ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Украинские войска при отступлении наносят прямые удары по домам и подвалам в селе Новопетровское Днепропетровской области, чтобы не дать российским подразделениям закрепиться в населенном пункте, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты группировки войск "Восток" с позывным "Витос".
Министерство обороны России 12 сентября сообщало о том, что в результате активных наступательных действий подразделения группировки войск "Восток" установили полный контроль над населенным пунктом Новопетровское Днепропетровской области.
«
"Бывает, что танки подъезжают близко, даже не с закрытых огневых позиций. Бывает, и прямой наводкой (стреляют - ред.). Недавно его (танк ВСУ - ред.) просто загнали в населенный пункт и начали уничтожать дома, подвалы, чтобы нам негде было сесть", - сообщил командир.
По словам "Витоса", такие действия украинских военных свидетельствуют о попытках не допустить закрепления ВС РФ в населенном пункте.
