Штурмовики рассказали, что ВСУ делают при отступлении

Штурмовики рассказали, что ВСУ делают при отступлении

Украинские войска при отступлении наносят прямые удары по домам и подвалам в селе Новопетровское Днепропетровской области, чтобы не дать российским...

2025-09-18T06:37:00+03:00

ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Украинские войска при отступлении наносят прямые удары по домам и подвалам в селе Новопетровское Днепропетровской области, чтобы не дать российским подразделениям закрепиться в населенном пункте, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты группировки войск "Восток" с позывным "Витос". Министерство обороны России 12 сентября сообщало о том, что в результате активных наступательных действий подразделения группировки войск "Восток" установили полный контроль над населенным пунктом Новопетровское Днепропетровской области. "Бывает, что танки подъезжают близко, даже не с закрытых огневых позиций. Бывает, и прямой наводкой (стреляют - ред.). Недавно его (танк ВСУ - ред.) просто загнали в населенный пункт и начали уничтожать дома, подвалы, чтобы нам негде было сесть", - сообщил командир. По словам "Витоса", такие действия украинских военных свидетельствуют о попытках не допустить закрепления ВС РФ в населенном пункте.

2025

Новости

