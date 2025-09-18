https://ria.ru/20250918/vsu--2042675815.html
ВСУ потеряли до 280 военных в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли до 280 военных в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 18.09.2025
ВСУ потеряли до 280 военных в зоне действий "Востока" за сутки
Группировка "Восток" за сутки в ходе СВО уничтожила до 280 военнослужащих ВСУ и танк, сообщило Минобороны РФ в четверг. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T12:53:00+03:00
2025-09-18T12:53:00+03:00
2025-09-18T12:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
запорожская область
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026739148_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_1a3f4ae2952de6534b34f15c15cd7504.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Группировка "Восток" за сутки в ходе СВО уничтожила до 280 военнослужащих ВСУ и танк, сообщило Минобороны РФ в четверг."ВСУ потеряли до 280 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении.В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Березовое, Новониколаевка, Вишневое Днепропетровской области и Новоивановка Запорожской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026739148_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_abd34ad51baabc3a9427a156ea81e430.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепропетровская область, запорожская область, безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Запорожская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 280 военных в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли до 280 военных в зоне действий группировки "Восток" за сутки