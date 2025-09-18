https://ria.ru/20250918/vsu--2042675815.html

ВСУ потеряли до 280 военных в зоне действий "Востока" за сутки

ВСУ потеряли до 280 военных в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 18.09.2025

ВСУ потеряли до 280 военных в зоне действий "Востока" за сутки

Группировка "Восток" за сутки в ходе СВО уничтожила до 280 военнослужащих ВСУ и танк, сообщило Минобороны РФ в четверг. РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T12:53:00+03:00

2025-09-18T12:53:00+03:00

2025-09-18T12:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

запорожская область

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026739148_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_1a3f4ae2952de6534b34f15c15cd7504.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Группировка "Восток" за сутки в ходе СВО уничтожила до 280 военнослужащих ВСУ и танк, сообщило Минобороны РФ в четверг."ВСУ потеряли до 280 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении.В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Березовое, Новониколаевка, Вишневое Днепропетровской области и Новоивановка Запорожской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

днепропетровская область, запорожская область, безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)