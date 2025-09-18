https://ria.ru/20250918/vorobev-2042817200.html

Воробьев посетил многодетную семью, воспитывающую особенных детей

Воробьев посетил многодетную семью, воспитывающую особенных детей - РИА Новости, 18.09.2025

Воробьев посетил многодетную семью, воспитывающую особенных детей

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил многодетную приемную семью, воспитывающую особенных детей

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

дети

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил многодетную приемную семью, воспитывающую особенных детей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. На попечении Светланы Быковой и Сергея Кочеткова сейчас восемь несовершеннолетних детей с особенностями здоровья. Они живут в семейном городке, который был создан в деревне Райсеменовское городского округа Серпухов в 2014 году. "Семейный городок был создан 11 лет назад. Мы со Светланой Юрьевной (Сотсковой, гендиректором благотворительного фонда помощи семьям "Моя большая семья") закладывали камень в его основание. Сегодня мы приехали, чтобы навестить вас, обнять, узнать, как вы живете, может быть нужна какая-то наша помощь. Хочется поблагодарить приемных родителей, потому что это очень добрые люди с большим сердцем, которые посвятили свою жизнь воспитанию детей. Это очень непросто, как мне кажется. Спасибо за теплый прием, за эту встречу. Я вижу, что вы очень дружные, все со своими увлечениями – большие молодцы. Отдельно хочется поблагодарить тех, кто создал фонды – и один ("Моя большая семья"), и второй ("Абсолют-Помощь"). Это два добрых человека, которые сделали очень важное дело для всех, кто здесь живет", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Сейчас на воспитании в этой семье восемь детей с особенностями здоровья. Это 16-летние Денис, Оксана и Леша, 12-летние Егор, Марина и Вика, 11-летний Максим и 7-летний Вова, который в этом году пошел в первый класс. Все дети учатся в инклюзивной школе "Абсолют", которая находится на территории семейного городка, а также активно занимаются спортом, цирковым искусством, рисуют, поют, танцуют и так далее. Дети посещают тренировки, участвуют в соревнованиях. Дети рассказали губернатору о своих увлечениях, успехах, показали медали и другие награды. У каждого члена семьи в доме свои обязанности. Ребята помогают маме на кухне, с уборкой, содержат в порядке свои комнаты, а, например, Алеша, который очень любит животных, гуляет с собакой, ухаживает за рыбками, котами и кроликами. В семейном городке в деревне Райсеменовское проживает 12 многодетных семей, где воспитываются 88 приемных детей с особенностями здоровья (36 из них – с инвалидностью). В городке 17 комфортных домов с мебелью и бытовой техникой. Рядом есть вся необходимая социальная инфраструктура: детский садик, школа, образовательный центр "Абсолют" для особенных деток. Здесь работает служба сопровождения приемных семей, где можно получить психологическую и социальную помощь, а также отделение благотворительного фонда "Моя большая семья". За время существования семейного городка 211 детей было устроено в 25 приемных семей. 98 ребят уже выросли и самостоятельно строят свою жизнь. Еще 12 лет назад в Подмосковье было 44 детских дома. Сегодня все они закрыты. 99% из 20 тысяч детей-сирот воспитываются приемными родителями. Каждый год семью обретают около 2 тысяч детей. Однако, если сразу подобрать ее не получается, то дети временно находятся в семейных центрах (как правило – не больше 2 месяцев), где с ними работают психологи, педагоги и другие необходимые специалисты. В регионе таких центров восемь, сейчас временно там проживает 131 ребенок (11 – с инвалидностью). В Подмосковье работает 48 школ приемных родителей, где они проходят подготовительные курсы. Им дают базовые знания по психологии, педагогике, медицине, а также юридические советы о том, как защищать права и интересы ребенка. Кроме того, в регионе действует 50 служб сопровождения приемных семей, где оказывают комплексную помощь детям и родителям. Помощь и поддержка родителям и детям оказывается в рамках национального проекта "Семья".

московская область (подмосковье)

Новости

