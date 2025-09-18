https://ria.ru/20250918/volgograd-2042615719.html
В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения
В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения - РИА Новости, 18.09.2025
В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Волгограде сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Волгограде сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. "Аэропорт Волгоград. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко.
