Патриарх Кирилл рассказал, что человеку дает вера в Бога

Ответом на жизненные испытания должна быть молитва и обращение к Богу, именно вера в Бога делает человека счастливым, рассказал патриарх Московский и всея Руси

2025-09-18T21:00:00+03:00

2025-09-18T21:00:00+03:00

2025-09-18T23:19:00+03:00

АСТАНА, 18 сен – РИА Новости. Ответом на жизненные испытания должна быть молитва и обращение к Богу, именно вера в Бога делает человека счастливым, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Свято-Успенском кафедральном соборе Астаны, передаёт корреспондент РИА Новости. В четверг патриарх Кирилл совершил там молебен новомученикам и исповедникам казахстанским. "Если в двух словах попытаться сформулировать, что нам дает вера в Бога - ответ очень простой. Если мы по-настоящему верим, то это путь к нашему счастью. Это счастье и должно наполнять жизнь. И тогда жизнь станет действительно прекрасна - даже если трудности какие-то, материальные факторы не всегда хорошие, и если даже со здоровьем что-то происходит, но если душа сильна, если там вера в Господа и надежда на спасение, тогда все остальное становится вторичным, все уходит на периферию", - сказал патриарх Кирилл. Он отметил, что мученики-исповедники, которым молились сегодня в Успенском соборе Астаны, были свидетелями того, как сильно благодать Божия преобразует человека, "что даже самый слабый человек выносит огромные скорби, даже мученические, и не сгибается, то есть становится героем". Пример мучеников, добавил он, должен помогать духовно, особенно, когда в жизнь приходят скорби. Ведь, проходя через жизненные скорби - недуги, сложные обстоятельства - человек может впасть в угнетенное состояние, которое, если продолжается долго, приводит к тому, что человек ощущает себя несчастным. "Причина наших несчастий - в нашем сознании, в наших чувствах, и не всегда во внешних обстоятельствах. Это проистекает от состояния души, и, можно сказать, от недостатка нашей веры", - подчеркнул предстоятель. По его словам, ответом на испытания в жизни должны быть не слезы, обиды, зависть и ропот на Бога, а сильная молитва и обращение к Богу. "Мы не мученики, но скорбим по жизни. И в ответ на эту скорбь в нас должна прорастать вера в Господа и становиться все сильнее и сильнее, преображая нашу жизнь", - заключил патриарх Кирилл.

