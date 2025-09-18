Рейтинг@Mail.ru
Минсельхоз назвал сумму возможного ущерба ростовским аграриям из-за погоды - РИА Новости, 18.09.2025
15:02 18.09.2025
Минсельхоз назвал сумму возможного ущерба ростовским аграриям из-за погоды
ростовская область
россия
оксана лут
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сен - РИА Новости. Минсельхоз России предварительно подтверждает ущерб от заморозков и засухи в Ростовской области на 4 миллиарда рублей, обсуждается возможность принудительного вызова осадков осенью, сообщила журналистам министр сельского хозяйства Оксана Лут. "В Ростовской области ЧС объявлены и по заморозкам, и по засухе. ...Тем не менее вопрос связан с введением чрезвычайной ситуации. Мы получили все необходимые документы. Предварительно Минсельхоз подтверждает ущерб на сумму порядка 4 миллиардов рублей", - сообщила она, отметив, что Минсельхоз передал все соответствующие материалы в министерство по чрезвычайным ситуациям и в ближайшее время ожидается проведение штаба по признанию ЧС на территории Ростовской области. "В Ростовской области погода меняется, климат меняется, тем не менее мы должны предпринимать все необходимые меры для того, чтобы получать необходимые осадки. Сейчас с Росгидрометом и регионом обсуждаем возможность проведения активных действий для принудительного вызова осадков", - добавила Лут.
ростовская область, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика
Ростовская область, Россия, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Экономика
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сен - РИА Новости. Минсельхоз России предварительно подтверждает ущерб от заморозков и засухи в Ростовской области на 4 миллиарда рублей, обсуждается возможность принудительного вызова осадков осенью, сообщила журналистам министр сельского хозяйства Оксана Лут.
Ростовской области ЧС объявлены и по заморозкам, и по засухе. ...Тем не менее вопрос связан с введением чрезвычайной ситуации. Мы получили все необходимые документы. Предварительно Минсельхоз подтверждает ущерб на сумму порядка 4 миллиардов рублей", - сообщила она, отметив, что Минсельхоз передал все соответствующие материалы в министерство по чрезвычайным ситуациям и в ближайшее время ожидается проведение штаба по признанию ЧС на территории Ростовской области.
"В Ростовской области погода меняется, климат меняется, тем не менее мы должны предпринимать все необходимые меры для того, чтобы получать необходимые осадки. Сейчас с Росгидрометом и регионом обсуждаем возможность проведения активных действий для принудительного вызова осадков", - добавила Лут.
Россия собрала порядка 114 миллионов тонн зерновых
Россия собрала порядка 114 миллионов тонн зерновых
Ростовская областьРоссияОксана ЛутМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Экономика
 
 
