МИД: Зеленский своими угрозами признался в причастности к терактам

МИД: Зеленский своими угрозами признался в причастности к терактам - РИА Новости, 18.09.2025

МИД: Зеленский своими угрозами признался в причастности к терактам

Владимир Зеленский угрозами нанести новые удары по порту Усть-Луга в Ленинградской области признается в участии в планировании терактов в России, заявила... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T14:47:00+03:00

2025-09-18T14:47:00+03:00

2025-09-18T14:58:00+03:00

россия

усть-луга

владимир зеленский

мария захарова

ленинградская область

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский угрозами нанести новые удары по порту Усть-Луга в Ленинградской области признается в участии в планировании терактов в России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Он заявил о планах нанести новые удары по порту Усть-Луга в Ленинградской области и другим "логистическим точкам выхода на мировой рынок", опять же его цитата... Ведь это же ни что иное, как признание главаря киевской хунты в том, что он лично, непосредственно участвует в планировании и отдает приказы боевикам об осуществлении террористических нападений на мирных граждан и объекты гражданской инфраструктуры России", - заявила Захарова на своем брифинге.

россия

усть-луга

ленинградская область

2025

россия, усть-луга, владимир зеленский, мария захарова, ленинградская область