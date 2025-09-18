Рейтинг@Mail.ru
МИД: Зеленский своими угрозами признался в причастности к терактам - РИА Новости, 18.09.2025
14:47 18.09.2025 (обновлено: 14:58 18.09.2025)
МИД: Зеленский своими угрозами признался в причастности к терактам
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский угрозами нанести новые удары по порту Усть-Луга в Ленинградской области признается в участии в планировании терактов в России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Он заявил о планах нанести новые удары по порту Усть-Луга в Ленинградской области и другим "логистическим точкам выхода на мировой рынок", опять же его цитата... Ведь это же ни что иное, как признание главаря киевской хунты в том, что он лично, непосредственно участвует в планировании и отдает приказы боевикам об осуществлении террористических нападений на мирных граждан и объекты гражданской инфраструктуры России", - заявила Захарова на своем брифинге.
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский угрозами нанести новые удары по порту Усть-Луга в Ленинградской области признается в участии в планировании терактов в России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Он заявил о планах нанести новые удары по порту Усть-Луга в Ленинградской области и другим "логистическим точкам выхода на мировой рынок", опять же его цитата... Ведь это же ни что иное, как признание главаря киевской хунты в том, что он лично, непосредственно участвует в планировании и отдает приказы боевикам об осуществлении террористических нападений на мирных граждан и объекты гражданской инфраструктуры России", - заявила Захарова на своем брифинге.
