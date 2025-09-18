Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Тульской области заявил о создании экосреды для молодых ученых
18.09.2025
09:00 18.09.2025
Губернатор Тульской области заявил о создании экосреды для молодых ученых
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В Туле приступили к реализации проекта "Композитная долина". Об этом РИА Новости сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в рамках открытого диалога на площадке Национального центра "Россия"."Мы уже приступили к реализации проекта "Композитная долина". Это, скажем так, центр научных и лабораторных исследований под те задачи, которые будут поступать. Фактически создаем такую экосреду для молодых ученых, которые будут продуцировать идеи, но самое главное, потом их перекладывать на практическую плоскость", — сказал губернатор.Для подготовки практико-ориентированных специалистов в Туле также планируют создать Межвузовский оборонно-промышленный кампус."Мы в этой части, конечно, претендуем на то, чтобы создать ту самую инфраструктуру в системе высшего образования на базе наших университетов, которая будет готовить специалистов для отрасли машиностроения и оборонно-промышленного комплекса", — отметил губернатор, добавив, что второй корпус кампуса будет медбиотехническим.Миляев подчеркнул, что кампус будет встроен в городскую среду Тулы.
Губернатор Тульской области заявил о создании экосреды для молодых ученых

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В Туле приступили к реализации проекта "Композитная долина". Об этом РИА Новости сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в рамках открытого диалога на площадке Национального центра "Россия".
"Мы уже приступили к реализации проекта "Композитная долина". Это, скажем так, центр научных и лабораторных исследований под те задачи, которые будут поступать. Фактически создаем такую экосреду для молодых ученых, которые будут продуцировать идеи, но самое главное, потом их перекладывать на практическую плоскость", — сказал губернатор.
Для подготовки практико-ориентированных специалистов в Туле также планируют создать Межвузовский оборонно-промышленный кампус.
"Мы в этой части, конечно, претендуем на то, чтобы создать ту самую инфраструктуру в системе высшего образования на базе наших университетов, которая будет готовить специалистов для отрасли машиностроения и оборонно-промышленного комплекса", — отметил губернатор, добавив, что второй корпус кампуса будет медбиотехническим.
Миляев подчеркнул, что кампус будет встроен в городскую среду Тулы.
 
