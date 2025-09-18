Рейтинг@Mail.ru
Трамп не обеспокоен давлением Европы на Израиль, пишут СМИ - РИА Новости, 18.09.2025
04:06 18.09.2025
Трамп не обеспокоен давлением Европы на Израиль, пишут СМИ
в мире
израиль
европа
сша
дональд трамп
кайя каллас
урсула фон дер ляйен
politico
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не обеспокоен действиями стран Европы по усилению давления на Израиль и их стремлением изолировать правительство еврейского государства, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. В среду глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что коллегия еврокомиссаров поддержала предложенный главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен пакет мер против Израиля, включая приостановку действия ряда торговых соглашений. Совет ЕС еще должен единогласно утвердить или отклонить это предложение Европейской комиссии. До завершения этой процедуры меры не вступят в силу. "Трамп не присоединится к европейским союзникам в усилении давления на Израиль в связи с его усиливающимися атаками на Газу. Но он и не собирается придавать слишком много значения европейским усилиям... Трамп, который на этой неделе находится в Великобритании с государственным визитом, "не сильно обеспокоен" усилиями Европы по изоляции правительства Израиля", - говорится в сообщении. Как сообщил изданию источник, Трамп не согласен с действиями Европы, однако он "не собирается терять сон" из-за этого, особенно учитывая, что это в "основном символично". В понедельник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне растущего международного давления призвал израильтян готовиться к изоляции в экономике, которая в ряде областей может характеризоваться элементами автаркии, то есть отсутствием внешних связей. Израиль сталкивается с растущим международным политическим и экономическим давлением по мере продолжения конфликта в секторе Газа. Ряд европейских стран уже объявили о введении эмбарго на поставки некоторых оружейных комплектующих Израилю. Израильские компании за последний год не приняли участие в ряде международных выставок вооружений, так как их организаторы отказались выдать разрешение на работу соответствующих павильонов. В последнее время набирают обороты и призывы исключить страну из ряда международных конкурсов и соревнований, таких как "Евровидение".
израиль
европа
сша
в мире, израиль, европа, сша, дональд трамп, кайя каллас, урсула фон дер ляйен, politico, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Израиль, Европа, США, Дональд Трамп, Кайя Каллас, Урсула фон дер Ляйен, Politico, Еврокомиссия, Евросоюз
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не обеспокоен действиями стран Европы по усилению давления на Израиль и их стремлением изолировать правительство еврейского государства, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
В среду глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что коллегия еврокомиссаров поддержала предложенный главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен пакет мер против Израиля, включая приостановку действия ряда торговых соглашений. Совет ЕС еще должен единогласно утвердить или отклонить это предложение Европейской комиссии. До завершения этой процедуры меры не вступят в силу.
"Трамп не присоединится к европейским союзникам в усилении давления на Израиль в связи с его усиливающимися атаками на Газу. Но он и не собирается придавать слишком много значения европейским усилиям... Трамп, который на этой неделе находится в Великобритании с государственным визитом, "не сильно обеспокоен" усилиями Европы по изоляции правительства Израиля", - говорится в сообщении.
Как сообщил изданию источник, Трамп не согласен с действиями Европы, однако он "не собирается терять сон" из-за этого, особенно учитывая, что это в "основном символично".
В понедельник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне растущего международного давления призвал израильтян готовиться к изоляции в экономике, которая в ряде областей может характеризоваться элементами автаркии, то есть отсутствием внешних связей.
Израиль сталкивается с растущим международным политическим и экономическим давлением по мере продолжения конфликта в секторе Газа. Ряд европейских стран уже объявили о введении эмбарго на поставки некоторых оружейных комплектующих Израилю. Израильские компании за последний год не приняли участие в ряде международных выставок вооружений, так как их организаторы отказались выдать разрешение на работу соответствующих павильонов. В последнее время набирают обороты и призывы исключить страну из ряда международных конкурсов и соревнований, таких как "Евровидение".
