Суд вынес приговор экс-охраннику владельца Черкизовского рынка за убийство
Тархан Эльдукаев в Московском гарнизонном военном суде
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Суд приговорил бывшего телохранителя владельца Черкизвского рынка Тельмана Исмаилова Тархана Эльдукаева к 14,5 годам лишения свободы по делу о заказном убийстве бизнесмена Таира Гуршумова в России в 1996 году, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Московский гарнизонный военный суд на основании решения коллегии присяжных заседателей вынес приговор бывшему телохранителю Тархану Эльдукаеву по ч. 2 ст. 17.1, п. "а" ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений, организованной группой), ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 17.1, п. "а", "з" ст. 102 УК РСФСР (покушение на умышленное убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений, организованной группой, если при этом преступление не было доведено до конца по причинам, не зависящим от воли виновного)", - говорится в сообщении.
"Суд приговорил Эльдукаева к наказанию в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением воинского звания – прапорщик в отставке", - отмечается в релизе.
По информации Генпрокуратуры, не позднее декабря 1996 года между предпринимателями Таиром Гуршумовым и Тельманом Исмаиловым, арендовавшими земельные участки на Черкизовском рынке, возник конфликт из-за финансовых вопросов. Исмаилов поручил личному охраннику Эльдукаеву найти граждан, которые за деньги бы устранили Гуршумова и находящихся с ним лиц, и 23 декабря 1996 года неизвестный в подъезде дома на улице Щербаковской в Москве несколько раз выстрелил из пистолета в братьев Гуршумовых. Один из потерпевших получил тяжелые ранения, второй скончался.