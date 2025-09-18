Рейтинг@Mail.ru
Суд вынес приговор экс-охраннику владельца Черкизовского рынка за убийство - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:10 18.09.2025 (обновлено: 21:08 18.09.2025)
https://ria.ru/20250918/sud-2042841614.html
Суд вынес приговор экс-охраннику владельца Черкизовского рынка за убийство
Суд вынес приговор экс-охраннику владельца Черкизовского рынка за убийство - РИА Новости, 18.09.2025
Суд вынес приговор экс-охраннику владельца Черкизовского рынка за убийство
Суд приговорил бывшего телохранителя владельца Черкизвского рынка Тельмана Исмаилова Тархана Эльдукаева к 14,5 годам лишения свободы по делу о заказном убийстве РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T18:10:00+03:00
2025-09-18T21:08:00+03:00
происшествия
россия
рсфср
москва
тельман исмаилов
московский гарнизонный военный суд
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019770008_0:189:2943:1844_1920x0_80_0_0_d61617174282b821b4c6f5a4ca05ce36.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Суд приговорил бывшего телохранителя владельца Черкизвского рынка Тельмана Исмаилова Тархана Эльдукаева к 14,5 годам лишения свободы по делу о заказном убийстве бизнесмена Таира Гуршумова в России в 1996 году, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Московский гарнизонный военный суд на основании решения коллегии присяжных заседателей вынес приговор бывшему телохранителю Тархану Эльдукаеву по ч. 2 ст. 17.1, п. "а" ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений, организованной группой), ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 17.1, п. "а", "з" ст. 102 УК РСФСР (покушение на умышленное убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений, организованной группой, если при этом преступление не было доведено до конца по причинам, не зависящим от воли виновного)", - говорится в сообщении. "Суд приговорил Эльдукаева к наказанию в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением воинского звания – прапорщик в отставке", - отмечается в релизе. По информации Генпрокуратуры, не позднее декабря 1996 года между предпринимателями Таиром Гуршумовым и Тельманом Исмаиловым, арендовавшими земельные участки на Черкизовском рынке, возник конфликт из-за финансовых вопросов. Исмаилов поручил личному охраннику Эльдукаеву найти граждан, которые за деньги бы устранили Гуршумова и находящихся с ним лиц, и 23 декабря 1996 года неизвестный в подъезде дома на улице Щербаковской в Москве несколько раз выстрелил из пистолета в братьев Гуршумовых. Один из потерпевших получил тяжелые ранения, второй скончался.
https://ria.ru/20250716/zhitel-2029519226.html
россия
рсфср
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019770008_59:0:2788:2047_1920x0_80_0_0_5a1d56449e69ffe5a155eea10b2ec8c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, рсфср, москва, тельман исмаилов, московский гарнизонный военный суд, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, РСФСР, Москва, Тельман Исмаилов, Московский гарнизонный военный суд, Генеральная прокуратура РФ
Суд вынес приговор экс-охраннику владельца Черкизовского рынка за убийство

Бывший охранник Тельмана Исмаилова получил 14,5 года тюрьмы за заказное убийство

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТархан Эльдукаев в Московском гарнизонном военном суде
Тархан Эльдукаев в Московском гарнизонном военном суде - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Суд приговорил бывшего телохранителя владельца Черкизвского рынка Тельмана Исмаилова Тархана Эльдукаева к 14,5 годам лишения свободы по делу о заказном убийстве бизнесмена Таира Гуршумова в России в 1996 году, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Московский гарнизонный военный суд на основании решения коллегии присяжных заседателей вынес приговор бывшему телохранителю Тархану Эльдукаеву по ч. 2 ст. 17.1, п. "а" ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений, организованной группой), ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 17.1, п. "а", "з" ст. 102 УК РСФСР (покушение на умышленное убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений, организованной группой, если при этом преступление не было доведено до конца по причинам, не зависящим от воли виновного)", - говорится в сообщении.
"Суд приговорил Эльдукаева к наказанию в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением воинского звания – прапорщик в отставке", - отмечается в релизе.
По информации Генпрокуратуры, не позднее декабря 1996 года между предпринимателями Таиром Гуршумовым и Тельманом Исмаиловым, арендовавшими земельные участки на Черкизовском рынке, возник конфликт из-за финансовых вопросов. Исмаилов поручил личному охраннику Эльдукаеву найти граждан, которые за деньги бы устранили Гуршумова и находящихся с ним лиц, и 23 декабря 1996 года неизвестный в подъезде дома на улице Щербаковской в Москве несколько раз выстрелил из пистолета в братьев Гуршумовых. Один из потерпевших получил тяжелые ранения, второй скончался.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Житель Ингушетии получил срок за организацию заказного убийства
16 июля, 17:02
 
ПроисшествияРоссияРСФСРМоскваТельман ИсмаиловМосковский гарнизонный военный судГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала