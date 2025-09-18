https://ria.ru/20250918/sud-2042841614.html

Суд вынес приговор экс-охраннику владельца Черкизовского рынка за убийство

Суд вынес приговор экс-охраннику владельца Черкизовского рынка за убийство - РИА Новости, 18.09.2025

Суд вынес приговор экс-охраннику владельца Черкизовского рынка за убийство

Суд приговорил бывшего телохранителя владельца Черкизвского рынка Тельмана Исмаилова Тархана Эльдукаева к 14,5 годам лишения свободы по делу о заказном убийстве РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T18:10:00+03:00

2025-09-18T18:10:00+03:00

2025-09-18T21:08:00+03:00

происшествия

россия

рсфср

москва

тельман исмаилов

московский гарнизонный военный суд

генеральная прокуратура рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019770008_0:189:2943:1844_1920x0_80_0_0_d61617174282b821b4c6f5a4ca05ce36.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Суд приговорил бывшего телохранителя владельца Черкизвского рынка Тельмана Исмаилова Тархана Эльдукаева к 14,5 годам лишения свободы по делу о заказном убийстве бизнесмена Таира Гуршумова в России в 1996 году, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Московский гарнизонный военный суд на основании решения коллегии присяжных заседателей вынес приговор бывшему телохранителю Тархану Эльдукаеву по ч. 2 ст. 17.1, п. "а" ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений, организованной группой), ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 17.1, п. "а", "з" ст. 102 УК РСФСР (покушение на умышленное убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений, организованной группой, если при этом преступление не было доведено до конца по причинам, не зависящим от воли виновного)", - говорится в сообщении. "Суд приговорил Эльдукаева к наказанию в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением воинского звания – прапорщик в отставке", - отмечается в релизе. По информации Генпрокуратуры, не позднее декабря 1996 года между предпринимателями Таиром Гуршумовым и Тельманом Исмаиловым, арендовавшими земельные участки на Черкизовском рынке, возник конфликт из-за финансовых вопросов. Исмаилов поручил личному охраннику Эльдукаеву найти граждан, которые за деньги бы устранили Гуршумова и находящихся с ним лиц, и 23 декабря 1996 года неизвестный в подъезде дома на улице Щербаковской в Москве несколько раз выстрелил из пистолета в братьев Гуршумовых. Один из потерпевших получил тяжелые ранения, второй скончался.

https://ria.ru/20250716/zhitel-2029519226.html

россия

рсфср

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

происшествия, россия, рсфср, москва, тельман исмаилов, московский гарнизонный военный суд, генеральная прокуратура рф