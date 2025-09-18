Рейтинг@Mail.ru
Жалоб на арест француза Сехили в суд Приморья не поступало - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:46 18.09.2025 (обновлено: 04:29 18.09.2025)
https://ria.ru/20250918/sud-2042606327.html
Жалоб на арест француза Сехили в суд Приморья не поступало
Жалоб на арест француза Сехили в суд Приморья не поступало - РИА Новости, 18.09.2025
Жалоб на арест француза Сехили в суд Приморья не поступало
Жалоб защиты на арест французского велосипедиста Софиана Сехили в суд Приморья не поступало, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T02:46:00+03:00
2025-09-18T04:29:00+03:00
происшествия
владивосток
франция
евразия
софиан сехили
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040249230_0:73:1089:685_1920x0_80_0_0_97ba424de5b9ecdc0a1acde75fa89317.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 18 сен - РИА Новости. Жалоб защиты на арест французского велосипедиста Софиана Сехили в суд Приморья не поступало, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов региона Елена Оленева. "Жалоб на постановление (об аресте Сехили - ред.) в суд не поступало", - сообщила Оленева. Как уточнили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов, французский путешественник подозревается по статье "Незаконное пересечение государственной границы РФ" (часть 1 статьи 322 УК РФ).Сехили может грозить штраф до 200 тысяч рублей или в размере дохода до 18 месяцев, либо принудительные работы или лишение свободы до двух лет.Ранее в сентябре ряд местных СМИ и Telegram-каналов со ссылкой на французскую газету Monde сообщили о задержании гражданина Франции Софиана Сехили во Владивостоке за незаконное пересечение границы. Сообщалось, что он хотел побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде, проехав от Лиссабона до Владивостока. Уточнялось, что велопутешественник проехал Таджикистан, Монголию и Китай, а 2 сентября во Владивостоке его задержали таможенники за незаконное пересечение границы. Как сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края, Уссурийский районный суд 6 сентября арестовал Сехили на срок до 4 октября. Председатель общественной наблюдательной комиссии Приморья Владимир Найдин сообщал РИА Новости, что Сехили обеспокоен отсутствием регулярного душа в СИЗО Уссурийска и непривычной для него едой, остальные условия его устраивают.
https://ria.ru/20241007/primore-1976670726.html
владивосток
франция
евразия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040249230_0:0:1089:816_1920x0_80_0_0_ea7bcb34c756f18d0519fc7d623013c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток, франция, евразия, софиан сехили
Происшествия, Владивосток, Франция, Евразия, Софиан Сехили
Жалоб на арест француза Сехили в суд Приморья не поступало

Суд в Приморье не получал жалоб защиты на арест велосипедиста из Франции Сехили

© Фото : соцсети спортсменаФранцузский велосипедист Софиан Сехили
Французский велосипедист Софиан Сехили - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Фото : соцсети спортсмена
Французский велосипедист Софиан Сехили. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 18 сен - РИА Новости. Жалоб защиты на арест французского велосипедиста Софиана Сехили в суд Приморья не поступало, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов региона Елена Оленева.
"Жалоб на постановление (об аресте Сехили - ред.) в суд не поступало", - сообщила Оленева.
Как уточнили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов, французский путешественник подозревается по статье "Незаконное пересечение государственной границы РФ" (часть 1 статьи 322 УК РФ).
Сехили может грозить штраф до 200 тысяч рублей или в размере дохода до 18 месяцев, либо принудительные работы или лишение свободы до двух лет.
Ранее в сентябре ряд местных СМИ и Telegram-каналов со ссылкой на французскую газету Monde сообщили о задержании гражданина Франции Софиана Сехили во Владивостоке за незаконное пересечение границы. Сообщалось, что он хотел побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде, проехав от Лиссабона до Владивостока. Уточнялось, что велопутешественник проехал Таджикистан, Монголию и Китай, а 2 сентября во Владивостоке его задержали таможенники за незаконное пересечение границы.
Как сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края, Уссурийский районный суд 6 сентября арестовал Сехили на срок до 4 октября. Председатель общественной наблюдательной комиссии Приморья Владимир Найдин сообщал РИА Новости, что Сехили обеспокоен отсутствием регулярного душа в СИЗО Уссурийска и непривычной для него едой, остальные условия его устраивают.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
В Приморье задержали троих нарушителей границы
7 октября 2024, 04:19
 
ПроисшествияВладивостокФранцияЕвразияСофиан Сехили
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала