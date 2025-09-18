https://ria.ru/20250918/stavka-2042596594.html

Экономист обозначила знаковый для россиян размер ключевой ставки

2025-09-18T03:15:00+03:00

татьяна белянчикова

рэу имени г. в. плеханова

экономика

россия

ключевая ставка

банки

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Ключевая ставка должна снизиться еще на несколько пунктов, чтобы граждане начали задумываться о переводе денег из банков в другие активы, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.По ее словам, Банк России, снизив в сентябре ставку до 17 процентов, дал понять, что тренд на ее дальнейшее снижение продолжится.“Этот факт заставляет домохозяйства и компании, имеющие временно свободные денежные средства, искать новые способы сохранить их и даже попытаться заработать”, — рассуждает она.Однако переломным будет уровень еще на несколько процентных пунктов ниже — конкретика зависит от текущей экономической ситуации. При этом многие упорно продолжат держать средства в банках, не желая “напрягаться” с диверсификацией. Тем более, этот инструмент по-прежнему остается самым надежным и предсказуемым, заключила Белянчикова.

