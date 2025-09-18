Рейтинг@Mail.ru
Экономист обозначила знаковый для россиян размер ключевой ставки - РИА Новости, 18.09.2025
03:15 18.09.2025
Экономист обозначила знаковый для россиян размер ключевой ставки
Ключевая ставка должна снизиться еще на несколько пунктов, чтобы граждане начали задумываться о переводе денег из банков в другие активы, рассказала агентству... РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Ключевая ставка должна снизиться еще на несколько пунктов, чтобы граждане начали задумываться о переводе денег из банков в другие активы, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.По ее словам, Банк России, снизив в сентябре ставку до 17 процентов, дал понять, что тренд на ее дальнейшее снижение продолжится.“Этот факт заставляет домохозяйства и компании, имеющие временно свободные денежные средства, искать новые способы сохранить их и даже попытаться заработать”, — рассуждает она.Однако переломным будет уровень еще на несколько процентных пунктов ниже — конкретика зависит от текущей экономической ситуации. При этом многие упорно продолжат держать средства в банках, не желая “напрягаться” с диверсификацией. Тем более, этот инструмент по-прежнему остается самым надежным и предсказуемым, заключила Белянчикова.
Экономист обозначила знаковый для россиян размер ключевой ставки

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Ключевая ставка должна снизиться еще на несколько пунктов, чтобы граждане начали задумываться о переводе денег из банков в другие активы, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.
По ее словам, Банк России, снизив в сентябре ставку до 17 процентов, дал понять, что тренд на ее дальнейшее снижение продолжится.
Татьяна БелянчиковаРЭУ имени Г. В. Плеханова
 
 
