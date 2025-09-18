Рейтинг@Mail.ru
Российские войска выбили ВСУ из Новоивановки, заявил Рогов
06:35 18.09.2025
Российские войска выбили ВСУ из Новоивановки, заявил Рогов
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Российские войска выбили подразделения ВСУ из села Новоивановка на северо-востоке Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что российские войска прорвали оборону ВСУ севернее села Ольговское в Запорожской области по направлению к селу Новоивановка и вошли в населенный пункт. Новоивановка находится на границе с Днепропетровской областью. "Под натиском наших войск враг выбит из Новоивановки", - сказал Рогов. Ольговское, по сообщению Минобороны РФ от 15 сентября, было освобождено подразделениями группировки войск "Восток".
Российские войска выбили ВСУ из Новоивановки, заявил Рогов

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Российские войска выбили подразделения ВСУ из села Новоивановка на северо-востоке Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что российские войска прорвали оборону ВСУ севернее села Ольговское в Запорожской области по направлению к селу Новоивановка и вошли в населенный пункт. Новоивановка находится на границе с Днепропетровской областью.
"Под натиском наших войск враг выбит из Новоивановки", - сказал Рогов.
Ольговское, по сообщению Минобороны РФ от 15 сентября, было освобождено подразделениями группировки войск "Восток".
