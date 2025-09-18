https://ria.ru/20250918/spetsoperatsiya-2042614174.html

Российские военные пресекли попытку контратаки в Днепропетровской области

ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие подавили огневые точки ВСУ в селе Новониколаевка в Днепропетровской области, обеспечив продвижение штурмовых подразделений, и отразили попытку контратаки, рассказал РИА Новости командир гранатометного отделения группировки войск "Восток" с позывным "Байкал". "Поставлена задача была подавить огневые точки противника. Ну мы их подавили — противник голову не высунул. С задачей справились. Наша работа состоит в том, чтобы прикрывать и поддерживать штурмовые подразделения, которые идут вперёд. Благодаря нашему взаимодействию и подавлению огневых точек они продвигаются", - рассказал боец. По его словам, противник предпринял попытку контрнаступления, но был остановлен. "Две единицы техники подбили. Убили троих противников, остальных ранили. Они с потерями откатились", - добавил "Байкал".

Дарья Буймова

Дарья Буймова

