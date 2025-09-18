Российские штурмовики уничтожили пулеметчика ВСУ, прятавшегося в "норе"
Группировка "Восток" уничтожила пулеметчика ВСУ в блиндаже с помощью мин
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Российские штурмовики при освобождении села Новопетровское в Днепропетровской области уничтожили украинского пулеметчика, прятавшегося в "лисьих норах", двумя противотанковыми минами, сообщил РИА Новости оператор БПЛА группировки войск "Восток" с позывным "Линза".
Министерство обороны России 12 сентября сообщало о том, что в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Восток" был освобожден населенный пункт Новопетровское Днепропетровской области.
"Пулеметчик (ВСУ - ред.) сидит в блиндаже, полностью закрыт, его трудно выявить. У него три точки, а сам он один. Перебегает от одного пулемета к другому, пострелял - и снова меняет позицию. Так он пытается запутать", - рассказал "Линза".
Боец отметил, что штурмовики применили подствольные гранатометы, атакуя блиндажи и переходы противника между укрытиями с разных направлений.
"Ребята закидали (гранатами - ред.) сначала с одной стороны, потом с другой. Выждали момент, когда он перебегал, закинули пару (противотанковых - ред.) мин - и всё, позиции (ВСУ - ред.) подавлены, штурмовой отряд прошел дальше", - рассказал он.
По словам военнослужащего, несмотря на сложные условия и задачи, бойцы его подразделения продолжают успешно продвигаться вперед.
22 июня 2022, 17:18