Российские штурмовики уничтожили пулеметчика ВСУ, прятавшегося в "норе"

Российские штурмовики уничтожили пулеметчика ВСУ, прятавшегося в "норе"

2025-09-18T03:15:00+03:00

2025-09-18T03:15:00+03:00

2025-09-18T04:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

днепропетровская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Российские штурмовики при освобождении села Новопетровское в Днепропетровской области уничтожили украинского пулеметчика, прятавшегося в "лисьих норах", двумя противотанковыми минами, сообщил РИА Новости оператор БПЛА группировки войск "Восток" с позывным "Линза". Министерство обороны России 12 сентября сообщало о том, что в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Восток" был освобожден населенный пункт Новопетровское Днепропетровской области. "Пулеметчик (ВСУ - ред.) сидит в блиндаже, полностью закрыт, его трудно выявить. У него три точки, а сам он один. Перебегает от одного пулемета к другому, пострелял - и снова меняет позицию. Так он пытается запутать", - рассказал "Линза". Боец отметил, что штурмовики применили подствольные гранатометы, атакуя блиндажи и переходы противника между укрытиями с разных направлений. "Ребята закидали (гранатами - ред.) сначала с одной стороны, потом с другой. Выждали момент, когда он перебегал, закинули пару (противотанковых - ред.) мин - и всё, позиции (ВСУ - ред.) подавлены, штурмовой отряд прошел дальше", - рассказал он. По словам военнослужащего, несмотря на сложные условия и задачи, бойцы его подразделения продолжают успешно продвигаться вперед.

