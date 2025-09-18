Рейтинг@Mail.ru
Российские штурмовики уничтожили пулеметчика ВСУ, прятавшегося в "норе"
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
03:15 18.09.2025 (обновлено: 04:55 18.09.2025)
Российские штурмовики уничтожили пулеметчика ВСУ, прятавшегося в "норе"
Российские штурмовики уничтожили пулеметчика ВСУ, прятавшегося в "норе" - РИА Новости, 18.09.2025
Российские штурмовики уничтожили пулеметчика ВСУ, прятавшегося в "норе"
Российские штурмовики при освобождении села Новопетровское в Днепропетровской области уничтожили украинского пулеметчика, прятавшегося в "лисьих норах", двумя... РИА Новости, 18.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Российские штурмовики при освобождении села Новопетровское в Днепропетровской области уничтожили украинского пулеметчика, прятавшегося в "лисьих норах", двумя противотанковыми минами, сообщил РИА Новости оператор БПЛА группировки войск "Восток" с позывным "Линза". Министерство обороны России 12 сентября сообщало о том, что в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Восток" был освобожден населенный пункт Новопетровское Днепропетровской области. "Пулеметчик (ВСУ - ред.) сидит в блиндаже, полностью закрыт, его трудно выявить. У него три точки, а сам он один. Перебегает от одного пулемета к другому, пострелял - и снова меняет позицию. Так он пытается запутать", - рассказал "Линза". Боец отметил, что штурмовики применили подствольные гранатометы, атакуя блиндажи и переходы противника между укрытиями с разных направлений. "Ребята закидали (гранатами - ред.) сначала с одной стороны, потом с другой. Выждали момент, когда он перебегал, закинули пару (противотанковых - ред.) мин - и всё, позиции (ВСУ - ред.) подавлены, штурмовой отряд прошел дальше", - рассказал он. По словам военнослужащего, несмотря на сложные условия и задачи, бойцы его подразделения продолжают успешно продвигаться вперед.
днепропетровская область
Российские штурмовики уничтожили пулеметчика ВСУ, прятавшегося в "норе"

Группировка "Восток" уничтожила пулеметчика ВСУ в блиндаже с помощью мин

Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Российские штурмовики при освобождении села Новопетровское в Днепропетровской области уничтожили украинского пулеметчика, прятавшегося в "лисьих норах", двумя противотанковыми минами, сообщил РИА Новости оператор БПЛА группировки войск "Восток" с позывным "Линза".
Министерство обороны России 12 сентября сообщало о том, что в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Восток" был освобожден населенный пункт Новопетровское Днепропетровской области.
На занятиях по управлению FPV-дронами - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
"Устраивают засады". На Западе раскрыли, чего боятся ВСУ в зоне СВО
Вчера, 16:42
"Пулеметчик (ВСУ - ред.) сидит в блиндаже, полностью закрыт, его трудно выявить. У него три точки, а сам он один. Перебегает от одного пулемета к другому, пострелял - и снова меняет позицию. Так он пытается запутать", - рассказал "Линза".
Боец отметил, что штурмовики применили подствольные гранатометы, атакуя блиндажи и переходы противника между укрытиями с разных направлений.
«
"Ребята закидали (гранатами - ред.) сначала с одной стороны, потом с другой. Выждали момент, когда он перебегал, закинули пару (противотанковых - ред.) мин - и всё, позиции (ВСУ - ред.) подавлены, штурмовой отряд прошел дальше", - рассказал он.
По словам военнослужащего, несмотря на сложные условия и задачи, бойцы его подразделения продолжают успешно продвигаться вперед.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
