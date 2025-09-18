https://ria.ru/20250918/putin-2042755431.html

Путин прокомментировал идею вернуть Волгограду название Сталинград

Путин прокомментировал идею вернуть Волгограду название Сталинград - РИА Новости, 18.09.2025

Путин прокомментировал идею вернуть Волгограду название Сталинград

Вопрос возвращения Волгограду названия Сталинград должен решаться на региональном уровне, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.09.2025

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Вопрос возвращения Волгограду названия Сталинград должен решаться на региональном уровне, заявил президент России Владимир Путин. "Возвращение имени Сталинград к городу сегодня, Волгограду, это, прежде всего, конечно, должно решаться на вот таком региональном уровне", - сказал глава государства на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной думе

