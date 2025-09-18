Рейтинг@Mail.ru
Путин прокомментировал идею вернуть Волгограду название Сталинград
16:42 18.09.2025
Путин прокомментировал идею вернуть Волгограду название Сталинград
Вопрос возвращения Волгограду названия Сталинград должен решаться на региональном уровне, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.09.2025
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Вопрос возвращения Волгограду названия Сталинград должен решаться на региональном уровне, заявил президент России Владимир Путин. "Возвращение имени Сталинград к городу сегодня, Волгограду, это, прежде всего, конечно, должно решаться на вот таком региональном уровне", - сказал глава государства на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной думе
общество, волгоград, сталинград, россия, владимир путин
Общество, Волгоград, Сталинград, Россия, Владимир Путин
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Вопрос возвращения Волгограду названия Сталинград должен решаться на региональном уровне, заявил президент России Владимир Путин.
"Возвращение имени Сталинград к городу сегодня, Волгограду, это, прежде всего, конечно, должно решаться на вот таком региональном уровне", - сказал глава государства на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной думе
ОбществоВолгоградСталинградРоссияВладимир Путин
 
 
