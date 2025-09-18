https://ria.ru/20250918/putin-2042743270.html
Путин отреагировал на предложение вернуть Волгограду название Сталинград
Путин отреагировал на предложение вернуть Волгограду название Сталинград - РИА Новости, 18.09.2025
Путин отреагировал на предложение вернуть Волгограду название Сталинград
Президент России Владимир Путин, говоря о предложении вернуть Волгограду название Сталинград, заявил, что над этим вопросом нужно подумать. РИА Новости, 18.09.2025
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о предложении вернуть Волгограду название Сталинград, заявил, что над этим вопросом нужно подумать.Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в четверг на встрече лидеров фракций Госдумы с президентом предложил вернуть Волгограду название Сталинград и поставить на место памятник Дзержинскому."Возвращение Волгограду имени Сталинград - надо подумать, местные жители решают", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме.
Путин отреагировал на предложение вернуть Волгограду название Сталинград
