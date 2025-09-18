Рейтинг@Mail.ru
16:17 18.09.2025 (обновлено: 16:34 18.09.2025)
Путин отреагировал на предложение вернуть Волгограду название Сталинград
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о предложении вернуть Волгограду название Сталинград, заявил, что над этим вопросом нужно подумать.Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в четверг на встрече лидеров фракций Госдумы с президентом предложил вернуть Волгограду название Сталинград и поставить на место памятник Дзержинскому."Возвращение Волгограду имени Сталинград - надо подумать, местные жители решают", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме.
© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкГорода России. Волгоград
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о предложении вернуть Волгограду название Сталинград, заявил, что над этим вопросом нужно подумать.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в четверг на встрече лидеров фракций Госдумы с президентом предложил вернуть Волгограду название Сталинград и поставить на место памятник Дзержинскому.
"Возвращение Волгограду имени Сталинград - надо подумать, местные жители решают", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме.
Табличка на здании бульвара Сталинград во французском городе Драп - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
СМИ: во Франции разразился скандал из-за Сталинграда
18 июля, 07:08
 
