https://ria.ru/20250918/protest-2042796691.html

Полиция применила силу против участников протеста в Париже

Полиция применила силу против участников протеста в Париже - РИА Новости, 18.09.2025

Полиция применила силу против участников протеста в Париже

Полиция применила слезоточивый газ и силу против участников массового протеста в центре Парижа из-за предложенных властями мер жесткой экономии, передает... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T17:48:00+03:00

2025-09-18T17:48:00+03:00

2025-09-18T21:51:00+03:00

в мире

париж

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042650961_103:0:1934:1030_1920x0_80_0_0_f53a41e003b996fe5bf4221a42fd97a4.jpg

ПАРИЖ, 18 сен — РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ и силу против участников массового протеста в центре Парижа из-за предложенных властями мер жесткой экономии, передает корреспондент РИА Новости.Десятки полицейских в полной экипировке пытаются сдержать продвижение толпы, используя щиты и дубинки. Они кидают в сторону манифестантов шашки со слезоточивым газом, которые те пинают обратно в сторону полиции. Несколько силовиков повалили одного из протестующих на асфальт, другого полицейский оттаскивает для дальнейшего задержания. На обочине дороги у пешеходного перехода люди помогают подняться пожилой женщине с тростью.В четверг различные протестные акции проходят по всей Франции. Как заявляла глава ведущего профсоюза Франции "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Софи Бине, на массовые манифестации по всей стране вышли 400 тысяч человек, власти при этом сообщают о 264 тысячах демонстрантов.Старшеклассники и студенты перекрыли входы в учебные заведения — во французской столице с утра учащиеся заблокировали 13 старших школ и один из кампусов Университета Париж I, в некоторых случаях в ситуацию вмешивалась полиция. Многие протестующие кричали пропалестинские и анархистские лозунги.Аналогичные инциденты произошли в Лионе, Бордо, Марселе, Лилле, Алансоне, Шамбери и Сен-Брие. В протестах участвуют также учителя.Во многих крупных городах Франции протестующие перекрыли дороги. Также они блокировали военные заводы, поставляющие оружие ЦАХАЛ: в Ренне — завод компании Thales, занимающийся разработками технологий, в том числе в области обороны, в Марселе — предприятие компании Eurolinks, которое производит вооружение и поставляет его Израилю для атак на сектор Газа.В Париже полиция разогнала слезоточивым газом и дубинками протестующих, заблокировавших вход в автобусный парк. Манифестанты перекрыли трамвайные пути около одной из старших школ. Эйфелева башня закрыта для посетителей.По данным французских СМИ, участники акций заблокировали круговую развязку в городе Шамбери, две автодороги на въезде в Тулон. Также попытки перекрытия были в Кане, Лионе и Тулузе.Протесты во Франции

https://ria.ru/20250918/parizh-2042749112.html

https://ria.ru/20250917/frantsija-2042471888.html

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Песня на мотив "Катюши" в Париже во время протестов Протестующие в Париже танцуют, поют песню на мотив "Катюши" и жгут фаеры, предает корреспондент РИА Новости. Демонстранты выступают против предложенных властями мер жесткой экономии, подробно об этом мы писали тут. Некоторые из участников имеют при себе флаги Палестины и крупнейших профсоюзов страны. 🔹 Подписаться на РИА Новости 2025-09-18T17:48 true PT0M56S

Студенты заблокировали завод компании Thales. Кадры из Ренна Видео публикуют в соцсетях. Это не первый подобный случай во Франции за сегодня – например, тут мы писали о том, что протестующие в Марселе заблокировали завод компании Eurolinks из-за поставок в адрес Израиля. 🔹 Подписаться на РИА Новости 2025-09-18T17:48 true PT0M14S

Забитые окна магазинов и банков в Париже Магазины и банки Парижа забили окна и двери в преддверии возможных беспорядков, передает корреспондент РИА Новости. Сегодня протестные акции проходят по всей франции. Ожидается, что на них выйдут до 900 тысяч манифестантов. В Париже к демонстрациям могут присоединиться до 100 тысяч человек. 🔹 Подписаться на РИА Новости 2025-09-18T17:48 true PT0M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, париж