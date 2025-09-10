"Заблокируем все!" Беспорядки во Франции

Протесты проходят под лозунгом "Заблокируем все", ожидается более 700 акций, к ним присоединятся около ста тысяч человек.
Недовольство французов вызвал законопроект о бюджете на 2026 год уходящего премьер-министра Франсуа Байру.
Согласно плану правительства, пенсии и соцвыплаты не проиндексируют, не вырастет бюджет ни одного ведомства, кроме министерства обороны, которое получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации с безопасностью в мире".
Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". Он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные меры вызвали сильное возмущение французов.
Протестующие блокируют дороги и жгут костры.
Участники демонстрации сожгли сигнальные кабели на железнодорожной линии в окрестностях Тулузы. Из-за этого система семафоров на линии вышла из строя, движение поездов по ней прекратилось.
На фото: протестующие пытаются выбить двери вокзала Гар-дю-Нор в Париже.
Исполняющий обязанности главы МВД Брюно Ретайо сообщил, что число задержанных по всей стране достигло почти 200 человек.
