Россия не получила ответа Польши по инциденту с БПЛА

Россия не получила ответа Польши по инциденту с БПЛА

2025-09-18T04:43:00+03:00

ВЕНА, 18 сен - РИА Новости. Россия не получила ответа Польши, почему та не отреагировала на предложение Москвы провести консультации в связи с инцидентом с БПЛА, заявила РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. В среду в рамках Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности состоялось 1114-е пленарное заседание, таким образом открылся новый политический сезон после летнего перерыва. "На наш вопрос, почему "обеспокоенная Варшава" до сих пор не отреагировала на предложение Минобороны и МИД России провести консультации в связи с инцидентом, мы ответа не получили. Ведь если действительно есть озабоченность в связи с эскалацией напряженности и интерес в купировании рисков безопасности, тогда стороны садятся за стол переговоров и ищут варианты выхода из сложившейся ситуации", - сказала Жданова. Но это, по ее словам, далеко не тот случай, потому что интерес у противников Москвы "совершенно иной". Польский премьер Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов, однако на это предложение Польша до сих пор не ответила. В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.

