Польша подтвердила, что в дом на востоке страны попала ракета из F-16 - РИА Новости, 18.09.2025
00:03 18.09.2025 (обновлено: 09:18 18.09.2025)
Польша подтвердила, что в дом на востоке страны попала ракета из F-16
Польша подтвердила, что в дом на востоке страны попала ракета из F-16 - РИА Новости, 18.09.2025
Польша подтвердила, что в дом на востоке страны попала ракета из F-16
Министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк подтвердил в эфире телеканала TVN, что во время операции по уничтожению дронов в дом на востоке страны попала РИА Новости, 18.09.2025
ВАРШАВА, 18 сен — РИА Новости. Министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк подтвердил в эфире телеканала TVN, что во время операции по уничтожению дронов в дом на востоке страны попала ракета из F-16, а не беспилотник."Все указывает на то, что это была ракета, выпущенная нашим самолетом, защищавшим Польшу, защищавшим наших граждан. Военные декларировали, что покроют ущерб", — сказал Семоняк. Он подчеркнул, что разбирательство по вопросу все еще продолжается и специалисты тщательно изучают обломки беспилотников и ракеты.Инцидент с БПЛАВ среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией страны сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.Временного поверенного в делах в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши, но ему не представили доказательств российского происхождения сбитых БПЛА.Как заявили в Минобороны, российские войска в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК, объекты для поражения на территории Польши не планировались. Тем не менее ведомство готово провести консультации по этой теме с польскими коллегами.Варшава не в первый раз бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022-го в Польше у границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально местные власти утверждали, что это были боеприпасы российского производства. Позднее занимавший на тот момент пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, они принадлежат ВСУ. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.
Польша подтвердила, что в дом на востоке страны попала ракета из F-16

В жилой дом в Польше попала ракета, выпущенная из самолета F-16, а не дрон

© AP Photo / Czarek SokolowskiРазрушенный дом в Вырыках в Люблинском воеводстве, Польша
Разрушенный дом в Вырыках в Люблинском воеводстве, Польша - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Разрушенный дом в Вырыках в Люблинском воеводстве, Польша. Архивное фото
ВАРШАВА, 18 сен — РИА Новости. Министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк подтвердил в эфире телеканала TVN, что во время операции по уничтожению дронов в дом на востоке страны попала ракета из F-16, а не беспилотник.

Ранее Варшава утверждала, что в Люблинском воеводстве на жилое здание упал БПЛА, частично его разрушив. Во вторник издание Rzeczpospolita написало статью, где говорилось, что это был не дрон, а снаряд с истребителя.

"Все указывает на то, что это была ракета, выпущенная нашим самолетом, защищавшим Польшу, защищавшим наших граждан. Военные декларировали, что покроют ущерб", — сказал Семоняк.
Он подчеркнул, что разбирательство по вопросу все еще продолжается и специалисты тщательно изучают обломки беспилотников и ракеты.
15 сентября, 11:16
"Какая неожиданность". В Европе ответили на слова главы МИД Польши о России
15 сентября, 11:16

Инцидент с БПЛА

В среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией страны сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.
Временного поверенного в делах в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши, но ему не представили доказательств российского происхождения сбитых БПЛА.
16 сентября, 19:49
"Это сделано намеренно": Москва и Минск дали Западу повод задуматься
16 сентября, 19:49
Как заявили в Минобороны, российские войска в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК, объекты для поражения на территории Польши не планировались. Тем не менее ведомство готово провести консультации по этой теме с польскими коллегами.
Варшава не в первый раз бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022-го в Польше у границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально местные власти утверждали, что это были боеприпасы российского производства. Позднее занимавший на тот момент пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, они принадлежат ВСУ. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.
10 сентября, 14:48
Беспилотники над Польшей: у России есть ценный совет для Варшавы
10 сентября, 14:48
 
