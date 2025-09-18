https://ria.ru/20250918/polsha-2042597131.html

Польша подтвердила, что в дом на востоке страны попала ракета из F-16

Польша подтвердила, что в дом на востоке страны попала ракета из F-16 - РИА Новости, 18.09.2025

Польша подтвердила, что в дом на востоке страны попала ракета из F-16

Министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк подтвердил в эфире телеканала TVN, что во время операции по уничтожению дронов в дом на востоке страны попала РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T00:03:00+03:00

2025-09-18T00:03:00+03:00

2025-09-18T09:18:00+03:00

в мире

польша

россия

белоруссия

томаш семоняк

дональд туск

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042257749_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ac334c195f873ee04e6bc01759c8e5eb.jpg

ВАРШАВА, 18 сен — РИА Новости. Министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк подтвердил в эфире телеканала TVN, что во время операции по уничтожению дронов в дом на востоке страны попала ракета из F-16, а не беспилотник."Все указывает на то, что это была ракета, выпущенная нашим самолетом, защищавшим Польшу, защищавшим наших граждан. Военные декларировали, что покроют ущерб", — сказал Семоняк. Он подчеркнул, что разбирательство по вопросу все еще продолжается и специалисты тщательно изучают обломки беспилотников и ракеты.Инцидент с БПЛАВ среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией страны сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.Временного поверенного в делах в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши, но ему не представили доказательств российского происхождения сбитых БПЛА.Как заявили в Минобороны, российские войска в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК, объекты для поражения на территории Польши не планировались. Тем не менее ведомство готово провести консультации по этой теме с польскими коллегами.Варшава не в первый раз бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022-го в Польше у границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально местные власти утверждали, что это были боеприпасы российского производства. Позднее занимавший на тот момент пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, они принадлежат ВСУ. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.

https://ria.ru/20250915/sikorskiy-2041986444.html

https://ria.ru/20250916/zapad-2042302762.html

https://ria.ru/20250910/polsha-2040965957.html

польша

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, россия, белоруссия, томаш семоняк, дональд туск, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, нато, f-16