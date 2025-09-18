Рейтинг@Mail.ru
Politico: главу ЕК обвинили в скрытности - РИА Новости, 18.09.2025
12:33 18.09.2025
Politico: главу ЕК обвинили в скрытности
Politico: главу ЕК обвинили в скрытности
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен обвинили в скрытности при руководстве ведущим органом ЕС из-за того, что она не вела записи собеседований кандидатов на позиции комиссаров, сообщает издание Politico. Отмечается, что Politico в сентябре 2024 года попросило предоставить записи собеседований, которые глава ЕК проводила с тогдашним кандидатом в комиссары Тересой Риберой, которая впоследствии стала вице-председателем ЕК. Многие месяцы запрос оставался без ответа, и лишь год спустя генеральный секретарь Еврокомиссии Илзе Юхансоне сообщила изданию, что обсуждения проводились устно, и никакие документы при этом не составлялись. "Фон дер Ляйен не вела записи во время ключевых собеседований кандидатов в свою команду комиссаров… это признание было раскритиковано сторонниками прозрачности, которые заявили, что это вписывается в общую картину туманного и скрытного руководства со стороны фон дер Ляйен", - пишет издание. Издание пишет, что, хотя формально глава ЕК ничего не нарушила, она подвергается активной критике, в том числе со стороны журналистов, из-за недостаточной прозрачности в своей работе.
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен обвинили в скрытности при руководстве ведущим органом ЕС из-за того, что она не вела записи собеседований кандидатов на позиции комиссаров, сообщает издание Politico.
Отмечается, что Politico в сентябре 2024 года попросило предоставить записи собеседований, которые глава ЕК проводила с тогдашним кандидатом в комиссары Тересой Риберой, которая впоследствии стала вице-председателем ЕК. Многие месяцы запрос оставался без ответа, и лишь год спустя генеральный секретарь Еврокомиссии Илзе Юхансоне сообщила изданию, что обсуждения проводились устно, и никакие документы при этом не составлялись.
"Фон дер Ляйен не вела записи во время ключевых собеседований кандидатов в свою команду комиссаров… это признание было раскритиковано сторонниками прозрачности, которые заявили, что это вписывается в общую картину туманного и скрытного руководства со стороны фон дер Ляйен", - пишет издание.
Издание пишет, что, хотя формально глава ЕК ничего не нарушила, она подвергается активной критике, в том числе со стороны журналистов, из-за недостаточной прозрачности в своей работе.
