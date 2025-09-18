https://ria.ru/20250918/politico-2042671875.html

Politico: главу ЕК обвинили в скрытности

Politico: главу ЕК обвинили в скрытности - РИА Новости, 18.09.2025

Politico: главу ЕК обвинили в скрытности

Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен обвинили в скрытности при руководстве ведущим органом ЕС из-за того, что она не вела записи собеседований кандидатов на... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T12:33:00+03:00

2025-09-18T12:33:00+03:00

2025-09-18T12:33:00+03:00

урсула фон дер ляйен

илзе юхансоне

еврокомиссия

евросоюз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041616297_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_edbcac5370197d35b0a6deef3a2d7350.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен обвинили в скрытности при руководстве ведущим органом ЕС из-за того, что она не вела записи собеседований кандидатов на позиции комиссаров, сообщает издание Politico. Отмечается, что Politico в сентябре 2024 года попросило предоставить записи собеседований, которые глава ЕК проводила с тогдашним кандидатом в комиссары Тересой Риберой, которая впоследствии стала вице-председателем ЕК. Многие месяцы запрос оставался без ответа, и лишь год спустя генеральный секретарь Еврокомиссии Илзе Юхансоне сообщила изданию, что обсуждения проводились устно, и никакие документы при этом не составлялись. "Фон дер Ляйен не вела записи во время ключевых собеседований кандидатов в свою команду комиссаров… это признание было раскритиковано сторонниками прозрачности, которые заявили, что это вписывается в общую картину туманного и скрытного руководства со стороны фон дер Ляйен", - пишет издание. Издание пишет, что, хотя формально глава ЕК ничего не нарушила, она подвергается активной критике, в том числе со стороны журналистов, из-за недостаточной прозрачности в своей работе.

https://ria.ru/20250917/sud-2042399225.html

https://ria.ru/20250912/kosmos-2041567107.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

урсула фон дер ляйен, илзе юхансоне, еврокомиссия, евросоюз, в мире