Politico: главу ЕК обвинили в скрытности

Politico: главу ЕК фон дер Ляйен обвинили в скрытности из-за собеседований
© AP Photo / Pascal BastienПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Pascal Bastien
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен обвинили в скрытности при руководстве ведущим органом ЕС из-за того, что она не вела записи собеседований кандидатов на позиции комиссаров, сообщает издание Politico.
Отмечается, что Politico в сентябре 2024 года попросило предоставить записи собеседований, которые глава ЕК проводила с тогдашним кандидатом в комиссары Тересой Риберой, которая впоследствии стала вице-председателем ЕК. Многие месяцы запрос оставался без ответа, и лишь год спустя генеральный секретарь Еврокомиссии Илзе Юхансоне сообщила изданию, что обсуждения проводились устно, и никакие документы при этом не составлялись.
"Фон дер Ляйен не вела записи во время ключевых собеседований кандидатов в свою команду комиссаров… это признание было раскритиковано сторонниками прозрачности, которые заявили, что это вписывается в общую картину туманного и скрытного руководства со стороны фон дер Ляйен", - пишет издание.
Издание пишет, что, хотя формально глава ЕК ничего не нарушила, она подвергается активной критике, в том числе со стороны журналистов, из-за недостаточной прозрачности в своей работе.
