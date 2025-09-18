Рейтинг@Mail.ru
Миру грозит дефицит важнейшего сырья. Исключением станет Россия - РИА Новости, 18.09.2025
08:00 18.09.2025
Миру грозит дефицит важнейшего сырья. Исключением станет Россия
Производство платины в этом году достигнет минимума за пять лет — семь миллионов унций. Добычу сократят все ведущие игроки, кроме России. Какие рынки могут... РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. Производство платины в этом году достигнет минимума за пять лет — семь миллионов унций. Добычу сократят все ведущие игроки, кроме России. Какие рынки могут пострадать от дефицита важнейшего промышленного металла и ждать ли взлета цен на него — в материале РИА Новости.Общее падениеСокращение добычи ожидается почти везде, говорится в отчете Всемирного совета по инвестициям в платину (WPIC). Так, в Южной Африке (мировой лидер в этом сегменте) предсказывают спад на шесть процентов — до 3,9 миллиона унций, в Зимбабве — на четыре процента, до 491 тысячи унций. Резкое снижение в Северной Америке — 26 процентов, до 189 тысяч унций.Все эти страны — в пятерке крупнейших производителей. Особенно платина востребована в автопроме, ювелирной, химической и медицинской отраслях. На промышленные нужды приходится почти 25 процентов мирового валового спроса.Эксперты объясняют сокращение добычи ростом себестоимости, истощением легкоизвлекаемых запасов и удорожанием ввода в эксплуатацию новых, более сложных месторождений.После коррекции котировок благородного металла в 2021-2023 годах инвестиции в отрасль уменьшились, упала маржинальность рудников.Добыча в ЮАР многие годы была недоинвестирована, поскольку платина стоила дешево — 800-1200 долларов за унцию. В результате добыча руды упала. Вторичная переработка катализаторов автомобилей с ДВС также была нерентабельной при ценах ниже 1200, указывает Михаил Шульгин, главный аналитик центра СК "Росгосстрах Жизнь".Продолжается реструктуризация южноафриканской горнодобывающей компании Sibanye-Stillwater, занимающейся золотом и металлами платиновой группы.&quot;Основная причина — нерентабельность ключевых месторождений с высоким содержанием палладия. В частности, приостановка рудника Stillwater West, переведенного на техническое обслуживание&quot;, — уточняет Сергей Заборов, управляющий партнер Triada Partners.Сейчас котировки поднялись до 1400 долларов за унцию. Рентабельность вернется при 1500.Однако инвесторам нужна уверенность в том, что цены закрепятся в диапазоне 1800-2200 на горизонте пяти-десяти лет, а то и больше, добавляет Шульгин.Добыча в РоссииПо прогнозу WPIC, единственное исключение — лидирующая наряду с ЮАР и Зимбабве по запасам металлов платиновой группы Россия, где производство увеличится на процент — до 686 тысяч унций.Эксперты увязывают это с внедрением современных технологий, государственной поддержкой и рациональным освоением месторождений. К тому же Москва создает альянсы со странами Африки, в том числе ЮАР, чтобы регулировать мировые рынки важнейших природных ресурсов."Норникель" разрабатывает сульфидные руды, содержащие сразу всю группу металлов. Если компания увеличивает выпуск платины, значит, растет добыча и другого сырья, указывает Михаил Шульгин.В перспективе это позволит запустить "Русскую платину" — горно-обогатительный комбинат (ГОК) на Черногорском месторождении мощностью семь миллионов тонн руды в год. Строительство должны завершить в 2026-м.&quot;До 2043-го &quot;Русская платина&quot; планирует производить 0,17 миллиона унций платины в год. Наращивание мощностей в условиях сокращения добычи другими игроками — стратегический шанс укрепить позиции на глобальных рынках&quot;, — подчеркивает Заборов.Сохранение дефицитаМировой спрос на платину в 2025-м в WPIC оценивают в 7,877 миллиона унций — на 371 тысячу меньше, чем в прошлом году. Однако дефицит все равно возникнет — порядка 966 тысяч унций. Это, разумеется, отразится на котировках.Как указывают аналитики, инвесторы и промышленные потребители в таких условиях примутся наращивать запасы, что дополнительно подстегнет цены. Месторождениям с высокой себестоимостью, вероятно, вернется рентабельность, и теоретически поставки увеличатся.Однако раньше 2029-го рынок не стабилизируется. Алина Попцова, аналитик УК "Альфа-Капитал", перечисляет причины: повышение привлекательности платины как инвестиционного актива, оживление ювелирного спроса, недооцененность по отношению к золоту, устойчивость потребления в автомобильной промышленности, особенно в треке отхода США от зеленой повестки и сокращения субсидий для производителей и покупателей электрокаров.И дефицит сохранится. Особенно в Китае (34 процента мирового спроса), ЕС (22 процента), Северной Америке (22 процента) и Японии (12 процентов).Ситуацию способны обострить торговые ограничения. В частности, американские.&quot;Пошлины Трампа пока не затронули товарную платину, но изделия с платиной и инвестиционные слитки под них попали. Так что цепочки поставок автокатализаторов и инвестиционный спрос в США под давлением&quot;, — отмечает Дмитрий Смолин, руководитель направления по работе с драгоценными металлами УК &quot;Ингосстрах Инвестиции&quot;.В отраслевом аспекте могут пострадать производство автокатализаторов, стекольная промышленность, нефтехимия. Выиграет ювелирка, так как спрос смещается из дорогого золота в платину. Торговые ограничения фрагментируют цены — удорожание в США и ЕС при удешевлении на азиатском рынке по санкционным производителям, добавляет Михаил Гордиенко, профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова.Перспективы расширенияВ то же время удвоились продажи российских платины, золота и серебра в КНР, которая стала ключевым рынком сбыта. По данным китайской таможни, за первое полугодие поставки выросли на 80 процентов, достигнув миллиарда долларов.Позитивные факторы для России — то, что сохраняются высокие цены, имеется окно экспорта дружественным странам на восток, развиваются локальные проекты нефтехимии, водорода, НПЗ. Препятствия тоже вполне очевидны: санкции, платежные ограничения, усиление страховых рисков. Потенциал укрепления позиций есть — в первую очередь за счет надежности поставок и глубины переработки, говорит Михаил Гордиенко.Причем, несмотря на все санкции, Москва остается одним из главных экспортеров стратегического металла и в ЕС, и в США. Так, в ноябре 2024 года Европейцы закупили российской платины на 43 миллиона евро, что на 35 процентов больше, чем осенью 2023-го. Итоговый показатель прошлого года — 345 миллионов евро. Американцы в октябре 2024-го потратили на это максимальные за несколько лет 203 миллиона доллара. За месяц поставки выросли на треть, а в годовом выражении — почти на четверть. Россия в итоге стала вторым поставщиком платины в США, поднявшись на одну позицию.
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. Производство платины в этом году достигнет минимума за пять лет — семь миллионов унций. Добычу сократят все ведущие игроки, кроме России. Какие рынки могут пострадать от дефицита важнейшего промышленного металла и ждать ли взлета цен на него — в материале РИА Новости.

Общее падение

Общее падение

Сокращение добычи ожидается почти везде, говорится в отчете Всемирного совета по инвестициям в платину (WPIC). Так, в Южной Африке (мировой лидер в этом сегменте) предсказывают спад на шесть процентов — до 3,9 миллиона унций, в Зимбабве — на четыре процента, до 491 тысячи унций. Резкое снижение в Северной Америке — 26 процентов, до 189 тысяч унций.
Все эти страны — в пятерке крупнейших производителей. Особенно платина востребована в автопроме, ювелирной, химической и медицинской отраслях. На промышленные нужды приходится почти 25 процентов мирового валового спроса.
Эксперты объясняют сокращение добычи ростом себестоимости, истощением легкоизвлекаемых запасов и удорожанием ввода в эксплуатацию новых, более сложных месторождений.
После коррекции котировок благородного металла в 2021-2023 годах инвестиции в отрасль уменьшились, упала маржинальность рудников.
Добыча в ЮАР многие годы была недоинвестирована, поскольку платина стоила дешево — 800-1200 долларов за унцию. В результате добыча руды упала. Вторичная переработка катализаторов автомобилей с ДВС также была нерентабельной при ценах ниже 1200, указывает Михаил Шульгин, главный аналитик центра СК "Росгосстрах Жизнь".
Продолжается реструктуризация южноафриканской горнодобывающей компании Sibanye-Stillwater, занимающейся золотом и металлами платиновой группы.
"Основная причина — нерентабельность ключевых месторождений с высоким содержанием палладия. В частности, приостановка рудника Stillwater West, переведенного на техническое обслуживание", — уточняет Сергей Заборов, управляющий партнер Triada Partners.

Сейчас котировки поднялись до 1400 долларов за унцию. Рентабельность вернется при 1500.
Однако инвесторам нужна уверенность в том, что цены закрепятся в диапазоне 1800-2200 на горизонте пяти-десяти лет, а то и больше, добавляет Шульгин.
Добыча в России

Добыча в России

По прогнозу WPIC, единственное исключение — лидирующая наряду с ЮАР и Зимбабве по запасам металлов платиновой группы Россия, где производство увеличится на процент — до 686 тысяч унций.
Эксперты увязывают это с внедрением современных технологий, государственной поддержкой и рациональным освоением месторождений. К тому же Москва создает альянсы со странами Африки, в том числе ЮАР, чтобы регулировать мировые рынки важнейших природных ресурсов.
"Норникель" разрабатывает сульфидные руды, содержащие сразу всю группу металлов. Если компания увеличивает выпуск платины, значит, растет добыча и другого сырья, указывает Михаил Шульгин.
В перспективе это позволит запустить "Русскую платину" — горно-обогатительный комбинат (ГОК) на Черногорском месторождении мощностью семь миллионов тонн руды в год. Строительство должны завершить в 2026-м.
"До 2043-го "Русская платина" планирует производить 0,17 миллиона унций платины в год. Наращивание мощностей в условиях сокращения добычи другими игроками — стратегический шанс укрепить позиции на глобальных рынках", — подчеркивает Заборов.

Сохранение дефицита

Сохранение дефицита

Мировой спрос на платину в 2025-м в WPIC оценивают в 7,877 миллиона унций — на 371 тысячу меньше, чем в прошлом году. Однако дефицит все равно возникнет — порядка 966 тысяч унций. Это, разумеется, отразится на котировках.
Как указывают аналитики, инвесторы и промышленные потребители в таких условиях примутся наращивать запасы, что дополнительно подстегнет цены. Месторождениям с высокой себестоимостью, вероятно, вернется рентабельность, и теоретически поставки увеличатся.
Однако раньше 2029-го рынок не стабилизируется. Алина Попцова, аналитик УК "Альфа-Капитал", перечисляет причины: повышение привлекательности платины как инвестиционного актива, оживление ювелирного спроса, недооцененность по отношению к золоту, устойчивость потребления в автомобильной промышленности, особенно в треке отхода США от зеленой повестки и сокращения субсидий для производителей и покупателей электрокаров.
И дефицит сохранится. Особенно в Китае (34 процента мирового спроса), ЕС (22 процента), Северной Америке (22 процента) и Японии (12 процентов).
Ситуацию способны обострить торговые ограничения. В частности, американские.
"Пошлины Трампа пока не затронули товарную платину, но изделия с платиной и инвестиционные слитки под них попали. Так что цепочки поставок автокатализаторов и инвестиционный спрос в США под давлением", — отмечает Дмитрий Смолин, руководитель направления по работе с драгоценными металлами УК "Ингосстрах Инвестиции".

В отраслевом аспекте могут пострадать производство автокатализаторов, стекольная промышленность, нефтехимия. Выиграет ювелирка, так как спрос смещается из дорогого золота в платину. Торговые ограничения фрагментируют цены — удорожание в США и ЕС при удешевлении на азиатском рынке по санкционным производителям, добавляет Михаил Гордиенко, профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова.
Перспективы расширения

В то же время удвоились продажи российских платины, золота и серебра в КНР, которая стала ключевым рынком сбыта. По данным китайской таможни, за первое полугодие поставки выросли на 80 процентов, достигнув миллиарда долларов.
Позитивные факторы для России — то, что сохраняются высокие цены, имеется окно экспорта дружественным странам на восток, развиваются локальные проекты нефтехимии, водорода, НПЗ. Препятствия тоже вполне очевидны: санкции, платежные ограничения, усиление страховых рисков. Потенциал укрепления позиций есть — в первую очередь за счет надежности поставок и глубины переработки, говорит Михаил Гордиенко.

Причем, несмотря на все санкции, Москва остается одним из главных экспортеров стратегического металла и в ЕС, и в США.
Так, в ноябре 2024 года Европейцы закупили российской платины на 43 миллиона евро, что на 35 процентов больше, чем осенью 2023-го. Итоговый показатель прошлого года — 345 миллионов евро. Американцы в октябре 2024-го потратили на это максимальные за несколько лет 203 миллиона доллара. За месяц поставки выросли на треть, а в годовом выражении — почти на четверть. Россия в итоге стала вторым поставщиком платины в США, поднявшись на одну позицию.
 
