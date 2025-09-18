Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге арестовали трех украинских агентов, готовивших теракт
21:16 18.09.2025 (обновлено: 22:19 18.09.2025)
В Петербурге арестовали трех украинских агентов, готовивших теракт
В Петербурге арестовали трех украинских агентов, готовивших теракт - РИА Новости, 18.09.2025
В Петербурге арестовали трех украинских агентов, готовивших теракт
Трое агентов Украины, готовившие в Петербурге теракт против главы оборонного предприятия, заключены в СИЗО на два месяца, сообщает объединенная пресс-служба... РИА Новости, 18.09.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Трое агентов Украины, готовившие в Петербурге теракт против главы оборонного предприятия, заключены в СИЗО на два месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов города."Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Федора Краснова, Любови Осиповой и Елены Шутовой, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 222.1 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств - ред.), частью 3 статьи 30 - пунктом "б" части 3 статьи 205 (покушение на теракт - ред.) УК РФ. Срок меры - 10.11.2025, каждому", - говорится в сообщении.В пресс-службе судов добавили, что фигуранты были задержаны 11 сентября."Обвинение не предъявлялось. Шутова и Осипова возражали против удовлетворения ходатайства следователя. Краснов оставил вопрос о разрешении ходатайства на усмотрение суда", - уточнили в пресс-службе.Также в объединенной пресс-службе сообщили, что, реализуя преступный умысел, неустановленное лицо приискало и обеспечило передачу лицу, действующему в рамках оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), элементы самодельного взрывного устройства для последующей их сборки и использования в совершении террористического акта."В дальнейшем, в рамках проведения указанного ОРМ, СВУ было заменено на муляж", - уточнили в пресс-службе, отметив, что далее Краснов, Осипова и Шутова получали и перевозили уже муляж СВУ.Ранее ФСБ сообщила, что сорвала в Санкт-Петербурге теракт против главы одного из оборонных предприятий, разгромлена агентурная сеть спецслужб Украины. Злоумышленники собирались взорвать автомобиль руководителя предприятия. Задержаны юноша и две девушки, которые признались, что вели наблюдение за объектом. Юноша, переодевшийся пожилой женщиной, заложил бомбу под автомобиль, затем был задержан сотрудниками ФСБ.Как рассказали задержанные девушки, украинские кураторы поручили им купить велосипеды, смартфоны и пауэрбанки, с помощью которых велась слежка за главой оборонного предприятия. Взрыв бомбы планировалось совершить дистанционно, с территории Украины.
В Петербурге арестовали трех украинских агентов, готовивших теракт

В Петербурге арестовали троих украинцев, готовивших теракт против главы ОПК

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Трое агентов Украины, готовившие в Петербурге теракт против главы оборонного предприятия, заключены в СИЗО на два месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Федора Краснова, Любови Осиповой и Елены Шутовой, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 222.1 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств - ред.), частью 3 статьи 30 - пунктом "б" части 3 статьи 205 (покушение на теракт - ред.) УК РФ. Срок меры - 10.11.2025, каждому", - говорится в сообщении.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
В Подмосковье пресекли подготовку агентами Киева теракта против военного
25 июня, 11:47
В пресс-службе судов добавили, что фигуранты были задержаны 11 сентября.
"Обвинение не предъявлялось. Шутова и Осипова возражали против удовлетворения ходатайства следователя. Краснов оставил вопрос о разрешении ходатайства на усмотрение суда", - уточнили в пресс-службе.
Также в объединенной пресс-службе сообщили, что, реализуя преступный умысел, неустановленное лицо приискало и обеспечило передачу лицу, действующему в рамках оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), элементы самодельного взрывного устройства для последующей их сборки и использования в совершении террористического акта.
"В дальнейшем, в рамках проведения указанного ОРМ, СВУ было заменено на муляж", - уточнили в пресс-службе, отметив, что далее Краснов, Осипова и Шутова получали и перевозили уже муляж СВУ.
Ранее ФСБ сообщила, что сорвала в Санкт-Петербурге теракт против главы одного из оборонных предприятий, разгромлена агентурная сеть спецслужб Украины. Злоумышленники собирались взорвать автомобиль руководителя предприятия. Задержаны юноша и две девушки, которые признались, что вели наблюдение за объектом. Юноша, переодевшийся пожилой женщиной, заложил бомбу под автомобиль, затем был задержан сотрудниками ФСБ.
Как рассказали задержанные девушки, украинские кураторы поручили им купить велосипеды, смартфоны и пауэрбанки, с помощью которых велась слежка за главой оборонного предприятия. Взрыв бомбы планировалось совершить дистанционно, с территории Украины.
Задержание в Петербурге пособницы украинских спецслужб - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Появились подробности о пособнице Украины, задержанной в Петербурге
26 июня, 09:00
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургУкраинаРоссия
 
 
