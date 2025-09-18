https://ria.ru/20250918/parizh-2042648148.html

В Париже полиция разогнала протестующих слезоточивым газом и дубинками

Полиция на востоке Парижа разогнала слезоточивым газом и дубинками протестующих, заблокировавших вход в автобусный парк, пишет Parisien. РИА Новости, 18.09.2025

ПАРИЖ, 18 сен — РИА Новости. Полиция на востоке Парижа разогнала слезоточивым газом и дубинками протестующих, заблокировавших вход в автобусный парк, пишет Parisien.Как передает телеканал BFMTV, акция началась в шесть утра по местному времени (07:00 мск). К ней присоединились водители автобусов."Полицейские применили силу и нанесли удары дубинками манифестантам, блокирующим автобусное депо на улице Ланьи. Правоохранители использовали слезоточивый газ, в то время как протестующие отвечали дымовыми шашками", — уточнила газета.Через некоторое время первый автобус смог выехать из депо.По данным BFMTV, к ним уже присоединились более тысячи французов.Протесты во ФранцииНа прошлой неделе в стране прошли массовые акции под лозунгом "Заблокируем все". По данным МВД, около 200 тысяч человек вышли на сотни акций по всей стране. Таким образом манифестанты выступили против мер жесткой экономии, предложенных в законопроекте о бюджете на 2026 год.Речь идет о документе, который в июле представил теперь уже бывший премьер-министр Франции Франсуа Байру. Власти намеревались сэкономить на нескольких статьях бюджета 43,8 миллиарда евро вместо намеченных ранее 40 миллиардов.Законопроект не предполагает индексацию пенсий и соцвыплат. Он также не предусматривает увеличение бюджета министерств и ведомств, кроме Минобороны. Последнее получит 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации с безопасностью в мире".Также Байру заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". Он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая).

