https://ria.ru/20250918/oon-2042843085.html
СБ ООН проведет заседания по Газе и Украине
СБ ООН проведет заседания по Газе и Украине - РИА Новости, 18.09.2025
СБ ООН проведет заседания по Газе и Украине
Совбез ООН 23 сентября, в первый день недели высокого уровня Генассамблеи, проведет заседания по Газе и Украине, сообщили в председательствующей в органе миссии РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T21:25:00+03:00
2025-09-18T21:25:00+03:00
2025-09-18T23:36:00+03:00
в мире
украина
нью-йорк (город)
оон
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155955/21/1559552189_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_4cad11969ac8556447a234035b8d1a4d.jpg
ООН, 18 сен – РИА Новости. Совбез ООН 23 сентября, в первый день недели высокого уровня Генассамблеи, проведет заседания по Газе и Украине, сообщили в председательствующей в органе миссии Республики Корея при Организации. По данным постпредства, заседание по Газе состоится с 13.00 до 16.00 по местному времени(20.00–23.00 мск). Следом за ним запланировано заседание по Украине – с 16.00 до 19.00 по времени Нью-Йорка (23.00–02.00 мск). "Оба заседания пройдут на высоком уровне", – отметили в миссии.Позднее там же уточнили, что заседание по Газе запросили Алжир, Гайана, Пакистан, Сьерра-Леоне и Сомали. Заседание по Украине попросили провести европейские страны: Словения, Дания, Греция, Франция и Великобритания.
https://ria.ru/20250830/ukraina-2038449539.html
украина
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155955/21/1559552189_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d329756c17d682b4f1641f1cf28b6085.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нью-йорк (город), оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Украина, Нью-Йорк (город), ООН, Генеральная Ассамблея ООН
СБ ООН проведет заседания по Газе и Украине
СБ ООН 23 сентября проведет заседания по Газе и Украине