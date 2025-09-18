Рейтинг@Mail.ru
СБ ООН проведет заседания по Газе и Украине
21:25 18.09.2025 (обновлено: 23:36 18.09.2025)
СБ ООН проведет заседания по Газе и Украине
Совбез ООН 23 сентября, в первый день недели высокого уровня Генассамблеи, проведет заседания по Газе и Украине, сообщили в председательствующей в органе миссии РИА Новости, 18.09.2025
ООН, 18 сен – РИА Новости. Совбез ООН 23 сентября, в первый день недели высокого уровня Генассамблеи, проведет заседания по Газе и Украине, сообщили в председательствующей в органе миссии Республики Корея при Организации. По данным постпредства, заседание по Газе состоится с 13.00 до 16.00 по местному времени(20.00–23.00 мск). Следом за ним запланировано заседание по Украине – с 16.00 до 19.00 по времени Нью-Йорка (23.00–02.00 мск). "Оба заседания пройдут на высоком уровне", – отметили в миссии.Позднее там же уточнили, что заседание по Газе запросили Алжир, Гайана, Пакистан, Сьерра-Леоне и Сомали. Заседание по Украине попросили провести европейские страны: Словения, Дания, Греция, Франция и Великобритания.
© AP Photo / Mary AltafferЗал Генассамблеи Организации Объединенных Наций
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций. Архивное фото
ООН, 18 сен – РИА Новости. Совбез ООН 23 сентября, в первый день недели высокого уровня Генассамблеи, проведет заседания по Газе и Украине, сообщили в председательствующей в органе миссии Республики Корея при Организации.
По данным постпредства, заседание по Газе состоится с 13.00 до 16.00 по местному времени(20.00–23.00 мск).
Следом за ним запланировано заседание по Украине – с 16.00 до 19.00 по времени Нью-Йорка (23.00–02.00 мск).
"Оба заседания пройдут на высоком уровне", – отметили в миссии.
Позднее там же уточнили, что заседание по Газе запросили Алжир, Гайана, Пакистан, Сьерра-Леоне и Сомали. Заседание по Украине попросили провести европейские страны: Словения, Дания, Греция, Франция и Великобритания.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
В ООН осудили атаки Украины на территорию России
30 августа, 04:36
 
