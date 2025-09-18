Рейтинг@Mail.ru
Жданова рассказала, чего требовали от России на Форуме ОБСЕ - РИА Новости, 18.09.2025
07:59 18.09.2025
Жданова рассказала, чего требовали от России на Форуме ОБСЕ
в мире
россия
польша
белоруссия
юлия жданова
дональд туск
урсула фон дер ляйен
обсе
ВЕНА, 18 сен - РИА Новости. Западные делегации на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) в среду требовали от России признать вину за инцидент с БПЛА в Польше без фактов и доказательств, сообщила РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. В среду в рамках Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности состоялось 1114-е пленарное заседание, таким образом открылся новый политический сезон после летнего перерыва. "Западные делегации, снова выступившие с под копирку написанными заявлениями, требовали от нас беспрекословного признания ответственности за произошедший инцидент, причем никаких фактов или доказательств на руках у них не было и нет. Поляки и вовсе заявили, что ничего дополнительно пояснять не должны: все ими уже сказано на международных площадках, включая СБ ООН, "и точка", - отметила Жданова. Польский премьер Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов, однако на это предложение Польша до сих пор не ответила. В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
россия
польша
белоруссия
в мире, россия, польша, белоруссия, юлия жданова, дональд туск, урсула фон дер ляйен, обсе
В мире, Россия, Польша, Белоруссия, Юлия Жданова, Дональд Туск, Урсула фон дер Ляйен, ОБСЕ, ООН, Еврокомиссия
ВЕНА, 18 сен - РИА Новости. Западные делегации на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) в среду требовали от России признать вину за инцидент с БПЛА в Польше без фактов и доказательств, сообщила РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
В среду в рамках Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности состоялось 1114-е пленарное заседание, таким образом открылся новый политический сезон после летнего перерыва.
"Западные делегации, снова выступившие с под копирку написанными заявлениями, требовали от нас беспрекословного признания ответственности за произошедший инцидент, причем никаких фактов или доказательств на руках у них не было и нет. Поляки и вовсе заявили, что ничего дополнительно пояснять не должны: все ими уже сказано на международных площадках, включая СБ ООН, "и точка", - отметила Жданова.
Польский премьер Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов, однако на это предложение Польша до сих пор не ответила.
В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
