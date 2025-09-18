https://ria.ru/20250918/nauka-2042606121.html

Красников рассказал, как спецоперация стимулировала научные разработки

Красников рассказал, как спецоперация стимулировала научные разработки - РИА Новости, 18.09.2025

Красников рассказал, как спецоперация стимулировала научные разработки

Специальная военная операция стимулировала научные исследования в России, есть результаты в области новых материалов и по гиперзвуку, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T02:44:00+03:00

2025-09-18T02:44:00+03:00

2025-09-18T02:44:00+03:00

наука

россия

геннадий красников

российская академия наук

наука

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926098711_0:0:2992:1684_1920x0_80_0_0_d8ec81e255e802b3183ad979a74a7249.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Специальная военная операция стимулировала научные исследования в России, есть результаты в области новых материалов и по гиперзвуку, рассказал в интервью РИА Новости президент Российской академии наук Геннадий Красников. Глава РАН утвердительно ответил на вопрос, стимулировала ли СВО новые направления исследований и разработок, как это не раз бывало в истории крупных военных противостояний. "Конечно. Сегодня идет совершенно другая война с точки зрения технологий. И соответственно перед нами появляются новые задачи, новые технологические вызовы, на которые мы отвечаем", - сказал Красников. Ни для кого не секрет, что большая работа ведется в области беспилотников, причем с машинным обучением, добавил он. "Очень актуальной остается такая тема, как рой беспилотников, которыми будут управлять не операторы, а искусственный интеллект", - отметил Красников. "Результаты есть и по новым материалам, в области гиперзвука. Фактически по любому актуальному направлению сегодня такие работы активно ведутся", - добавил глава РАН. По словам Красникова, абсолютно оправданным будет говорить, что успехи российских военных в ходе спецоперации обусловлены в том числе и результатами работы отечественных ученых. "Среди членов РАН многие генеральные конструкторы, генеральные технологи, которые напрямую участвуют в этом процессе. Среди действующих, живущих ныне академиков – порядка 10 Героев России и Советского Союза, 23 Героя Труда, 21 полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Один наш академик – Юрий Семенович Соломонов – одновременно и Герой России, и Герой Труда. И многие члены РАН участвуют в этом процессе – как лично, так и возглавляя различные организации. А если еще учитывать фундаментальные исследования в области обороны и безопасности нашей страны, которые ведутся нашими учеными, то участие Академии наук здесь особенно активно", - сказал глава РАН.

https://ria.ru/20250817/oruzhie-2035557035.html

https://ria.ru/20250612/oruzhie-2022551933.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, геннадий красников, российская академия наук, наука