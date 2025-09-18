https://ria.ru/20250918/nauka-2042606121.html
Красников рассказал, как спецоперация стимулировала научные разработки
2025-09-18T02:44:00+03:00
наука
россия
геннадий красников
российская академия наук
наука
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Специальная военная операция стимулировала научные исследования в России, есть результаты в области новых материалов и по гиперзвуку, рассказал в интервью РИА Новости президент Российской академии наук Геннадий Красников. Глава РАН утвердительно ответил на вопрос, стимулировала ли СВО новые направления исследований и разработок, как это не раз бывало в истории крупных военных противостояний. "Конечно. Сегодня идет совершенно другая война с точки зрения технологий. И соответственно перед нами появляются новые задачи, новые технологические вызовы, на которые мы отвечаем", - сказал Красников. Ни для кого не секрет, что большая работа ведется в области беспилотников, причем с машинным обучением, добавил он. "Очень актуальной остается такая тема, как рой беспилотников, которыми будут управлять не операторы, а искусственный интеллект", - отметил Красников. "Результаты есть и по новым материалам, в области гиперзвука. Фактически по любому актуальному направлению сегодня такие работы активно ведутся", - добавил глава РАН. По словам Красникова, абсолютно оправданным будет говорить, что успехи российских военных в ходе спецоперации обусловлены в том числе и результатами работы отечественных ученых. "Среди членов РАН многие генеральные конструкторы, генеральные технологи, которые напрямую участвуют в этом процессе. Среди действующих, живущих ныне академиков – порядка 10 Героев России и Советского Союза, 23 Героя Труда, 21 полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Один наш академик – Юрий Семенович Соломонов – одновременно и Герой России, и Герой Труда. И многие члены РАН участвуют в этом процессе – как лично, так и возглавляя различные организации. А если еще учитывать фундаментальные исследования в области обороны и безопасности нашей страны, которые ведутся нашими учеными, то участие Академии наук здесь особенно активно", - сказал глава РАН.
россия
