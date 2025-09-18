Рейтинг@Mail.ru
Красников рассказал, как спецоперация стимулировала научные разработки - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
02:44 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/nauka-2042606121.html
Красников рассказал, как спецоперация стимулировала научные разработки
Красников рассказал, как спецоперация стимулировала научные разработки - РИА Новости, 18.09.2025
Красников рассказал, как спецоперация стимулировала научные разработки
Специальная военная операция стимулировала научные исследования в России, есть результаты в области новых материалов и по гиперзвуку, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T02:44:00+03:00
2025-09-18T02:44:00+03:00
наука
россия
геннадий красников
российская академия наук
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926098711_0:0:2992:1684_1920x0_80_0_0_d8ec81e255e802b3183ad979a74a7249.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Специальная военная операция стимулировала научные исследования в России, есть результаты в области новых материалов и по гиперзвуку, рассказал в интервью РИА Новости президент Российской академии наук Геннадий Красников. Глава РАН утвердительно ответил на вопрос, стимулировала ли СВО новые направления исследований и разработок, как это не раз бывало в истории крупных военных противостояний. "Конечно. Сегодня идет совершенно другая война с точки зрения технологий. И соответственно перед нами появляются новые задачи, новые технологические вызовы, на которые мы отвечаем", - сказал Красников. Ни для кого не секрет, что большая работа ведется в области беспилотников, причем с машинным обучением, добавил он. "Очень актуальной остается такая тема, как рой беспилотников, которыми будут управлять не операторы, а искусственный интеллект", - отметил Красников. "Результаты есть и по новым материалам, в области гиперзвука. Фактически по любому актуальному направлению сегодня такие работы активно ведутся", - добавил глава РАН. По словам Красникова, абсолютно оправданным будет говорить, что успехи российских военных в ходе спецоперации обусловлены в том числе и результатами работы отечественных ученых. "Среди членов РАН многие генеральные конструкторы, генеральные технологи, которые напрямую участвуют в этом процессе. Среди действующих, живущих ныне академиков – порядка 10 Героев России и Советского Союза, 23 Героя Труда, 21 полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Один наш академик – Юрий Семенович Соломонов – одновременно и Герой России, и Герой Труда. И многие члены РАН участвуют в этом процессе – как лично, так и возглавляя различные организации. А если еще учитывать фундаментальные исследования в области обороны и безопасности нашей страны, которые ведутся нашими учеными, то участие Академии наук здесь особенно активно", - сказал глава РАН.
https://ria.ru/20250817/oruzhie-2035557035.html
https://ria.ru/20250612/oruzhie-2022551933.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926098711_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_83113529c8155812fdd2cd70b1d7ea30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, геннадий красников, российская академия наук, наука
Наука, Россия, Геннадий Красников, Российская академия наук, Наука
Красников рассказал, как спецоперация стимулировала научные разработки

Глава РАН Красников рассказал о результатах исследований в сфере беспилотников

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПрезидент Российской академии наук Геннадий Красников во время интервью агентству РИА Новости
Президент Российской академии наук Геннадий Красников во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Президент Российской академии наук Геннадий Красников во время интервью агентству РИА Новости. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Специальная военная операция стимулировала научные исследования в России, есть результаты в области новых материалов и по гиперзвуку, рассказал в интервью РИА Новости президент Российской академии наук Геннадий Красников.
Глава РАН утвердительно ответил на вопрос, стимулировала ли СВО новые направления исследований и разработок, как это не раз бывало в истории крупных военных противостояний.
Сборка и отладка человекоподобного робота Robo-C в цехе компании по производству роботов Промобот в Перми - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Оружие с разумом: пока ООН бьет тревогу, Россия готовится к новой эре
17 августа, 08:00
"Конечно. Сегодня идет совершенно другая война с точки зрения технологий. И соответственно перед нами появляются новые задачи, новые технологические вызовы, на которые мы отвечаем", - сказал Красников.
Ни для кого не секрет, что большая работа ведется в области беспилотников, причем с машинным обучением, добавил он. "Очень актуальной остается такая тема, как рой беспилотников, которыми будут управлять не операторы, а искусственный интеллект", - отметил Красников.
"Результаты есть и по новым материалам, в области гиперзвука. Фактически по любому актуальному направлению сегодня такие работы активно ведутся", - добавил глава РАН.
По словам Красникова, абсолютно оправданным будет говорить, что успехи российских военных в ходе спецоперации обусловлены в том числе и результатами работы отечественных ученых.
"Среди членов РАН многие генеральные конструкторы, генеральные технологи, которые напрямую участвуют в этом процессе. Среди действующих, живущих ныне академиков – порядка 10 Героев России и Советского Союза, 23 Героя Труда, 21 полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Один наш академик – Юрий Семенович Соломонов – одновременно и Герой России, и Герой Труда. И многие члены РАН участвуют в этом процессе – как лично, так и возглавляя различные организации. А если еще учитывать фундаментальные исследования в области обороны и безопасности нашей страны, которые ведутся нашими учеными, то участие Академии наук здесь особенно активно", - сказал глава РАН.
Спуск на воду атомной подводной лодки Белгород в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
"Новый рубеж": на Западе пришли в ужас от российского оружия
12 июня, 21:00
 
НаукаРоссияГеннадий КрасниковРоссийская академия наукНаука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала