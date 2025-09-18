https://ria.ru/20250918/nato-2042635405.html

НАТО использует инцидент с БПЛА в Польше в своих целях, считает дипломат

ВЕНА, 18 сен - РИА Новости. Вбросы по типу инсинуаций о "залёте российских БПЛА в Польшу" НАТО использует как повод для милитаризации восточного фланга, сообщила РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Как отметила дипломат, очередной переговорный сезон в рамках Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) начался на фоне эскалации военно-политической ситуации в Европе. Она напомнила, что вблизи границ Союзного государства России и Белоруссии с 25 августа по 8 октября проводится серия масштабных военных учений стран - членов НАТО. "Наши противники не скрывают подоплёки этих маневров, в ходе которых ведётся подготовка к конфликту высокой интенсивности с сопоставимым по мощи противником. Процесс милитаризации Европы во многом проходит под лозунгом о необходимости укрепления собственных национальных и общеевропейских военных потенциалов ввиду якобы ослабевающей поддержки со стороны США. В дополнение к этому предпринимаются провокационные информационные вбросы по типу инсинуаций о залете "российских БПЛА" в воздушное пространство Польши, которые впоследствии используются натовцами как повод для дальнейшей милитаризации "восточного фланга" НАТО", - отметила Жданова. Она добавила, что это "весьма беглый обзор опасных тенденций, чреватых непредсказуемыми последствиями". "В этих условиях ФСОБ, который остался практически единственной профильной военно-политической площадкой на континенте, востребован для обсуждения мер по уменьшению военной опасности в Европе. Разумеется, наряду с нашими союзниками, с делегацией Белоруссии, мы принимаем активное участие в этой работе", - заключила глава делегации РФ. В среду в рамках Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности открылся новый политический сезон после летнего перерыва и состоялось 1114-е пленарное заседание. Польский премьер Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов, однако на это предложение Польша до сих пор не ответила. В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.

