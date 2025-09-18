Рейтинг@Mail.ru
НАТО использует инцидент с БПЛА в Польше в своих целях, считает дипломат - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:23 18.09.2025 (обновлено: 09:24 18.09.2025)
https://ria.ru/20250918/nato-2042635405.html
НАТО использует инцидент с БПЛА в Польше в своих целях, считает дипломат
НАТО использует инцидент с БПЛА в Польше в своих целях, считает дипломат - РИА Новости, 18.09.2025
НАТО использует инцидент с БПЛА в Польше в своих целях, считает дипломат
Вбросы по типу инсинуаций о "залёте российских БПЛА в Польшу" НАТО использует как повод для милитаризации восточного фланга, сообщила РИА Новости глава... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T09:23:00+03:00
2025-09-18T09:24:00+03:00
в мире
россия
польша
белоруссия
юлия жданова
дональд туск
урсула фон дер ляйен
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040883204_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_0bfc6f87303c8ca8e9a3df143e5f8458.jpg
ВЕНА, 18 сен - РИА Новости. Вбросы по типу инсинуаций о "залёте российских БПЛА в Польшу" НАТО использует как повод для милитаризации восточного фланга, сообщила РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Как отметила дипломат, очередной переговорный сезон в рамках Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) начался на фоне эскалации военно-политической ситуации в Европе. Она напомнила, что вблизи границ Союзного государства России и Белоруссии с 25 августа по 8 октября проводится серия масштабных военных учений стран - членов НАТО. "Наши противники не скрывают подоплёки этих маневров, в ходе которых ведётся подготовка к конфликту высокой интенсивности с сопоставимым по мощи противником. Процесс милитаризации Европы во многом проходит под лозунгом о необходимости укрепления собственных национальных и общеевропейских военных потенциалов ввиду якобы ослабевающей поддержки со стороны США. В дополнение к этому предпринимаются провокационные информационные вбросы по типу инсинуаций о залете "российских БПЛА" в воздушное пространство Польши, которые впоследствии используются натовцами как повод для дальнейшей милитаризации "восточного фланга" НАТО", - отметила Жданова. Она добавила, что это "весьма беглый обзор опасных тенденций, чреватых непредсказуемыми последствиями". "В этих условиях ФСОБ, который остался практически единственной профильной военно-политической площадкой на континенте, востребован для обсуждения мер по уменьшению военной опасности в Европе. Разумеется, наряду с нашими союзниками, с делегацией Белоруссии, мы принимаем активное участие в этой работе", - заключила глава делегации РФ. В среду в рамках Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности открылся новый политический сезон после летнего перерыва и состоялось 1114-е пленарное заседание. Польский премьер Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов, однако на это предложение Польша до сих пор не ответила. В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
https://ria.ru/20250918/zelenskiy-2042616815.html
https://ria.ru/20250918/polsha-2042597131.html
https://ria.ru/20250917/polsha-2042361820.html
россия
польша
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040883204_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4e4fb63b065e40e5e1764d8f09d5ecba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, польша, белоруссия, юлия жданова, дональд туск, урсула фон дер ляйен, нато, обсе, еврокомиссия
В мире, Россия, Польша, Белоруссия, Юлия Жданова, Дональд Туск, Урсула фон дер Ляйен, НАТО, ОБСЕ, Еврокомиссия
НАТО использует инцидент с БПЛА в Польше в своих целях, считает дипломат

Жданова: НАТО использует инцидент с БПЛА в Польше как повод для милитаризации

© AP Photo / Piotr PyrkoszМесто обнаружения сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка, Польша
Место обнаружения сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка, Польша - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© AP Photo / Piotr Pyrkosz
Место обнаружения сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка, Польша
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕНА, 18 сен - РИА Новости. Вбросы по типу инсинуаций о "залёте российских БПЛА в Польшу" НАТО использует как повод для милитаризации восточного фланга, сообщила РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
Как отметила дипломат, очередной переговорный сезон в рамках Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) начался на фоне эскалации военно-политической ситуации в Европе. Она напомнила, что вблизи границ Союзного государства России и Белоруссии с 25 августа по 8 октября проводится серия масштабных военных учений стран - членов НАТО.
Владислав Косиняк-Камыш - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Министр обороны Польши разозлился из-за дерзкого заявления Зеленского
05:40
"Наши противники не скрывают подоплёки этих маневров, в ходе которых ведётся подготовка к конфликту высокой интенсивности с сопоставимым по мощи противником. Процесс милитаризации Европы во многом проходит под лозунгом о необходимости укрепления собственных национальных и общеевропейских военных потенциалов ввиду якобы ослабевающей поддержки со стороны США. В дополнение к этому предпринимаются провокационные информационные вбросы по типу инсинуаций о залете "российских БПЛА" в воздушное пространство Польши, которые впоследствии используются натовцами как повод для дальнейшей милитаризации "восточного фланга" НАТО", - отметила Жданова.
Она добавила, что это "весьма беглый обзор опасных тенденций, чреватых непредсказуемыми последствиями".
"В этих условиях ФСОБ, который остался практически единственной профильной военно-политической площадкой на континенте, востребован для обсуждения мер по уменьшению военной опасности в Европе. Разумеется, наряду с нашими союзниками, с делегацией Белоруссии, мы принимаем активное участие в этой работе", - заключила глава делегации РФ.
В среду в рамках Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности открылся новый политический сезон после летнего перерыва и состоялось 1114-е пленарное заседание.
Разрушенный дом в Вырыках в Люблинском воеводстве, Польша - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Польша подтвердила, что в дом на востоке страны попала ракета из F-16
00:03
Польский премьер Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов, однако на это предложение Польша до сих пор не ответила.
В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Глава Польши не ответил на вопрос о готовности сбивать дроны над Украиной
Вчера, 00:47
 
В миреРоссияПольшаБелоруссияЮлия ЖдановаДональд ТускУрсула фон дер ЛяйенНАТООБСЕЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала