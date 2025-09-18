https://ria.ru/20250918/mid-2042686705.html

Двое россиян, задержанных в Шри-Ланке, вернулись на родину

Двое россиян, задержанные год назад на Шри-Ланке по обвинению в незаконном сборе насекомых, вернулись в Россию, в этой связи Москва выразила признательность... РИА Новости, 18.09.2025

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Двое россиян, задержанные год назад на Шри-Ланке по обвинению в незаконном сборе насекомых, вернулись в Россию, в этой связи Москва выразила признательность судебным органам Шри-Ланки за освобождение арестованных граждан РФ, заявил МИД РФ."В августе прошлого года правоохранительными органами Шри-Ланки по обвинению в незаконном сборе насекомых и других редких представителей фауны в заповеднике Синхарая были задержаны российские граждане Николай Кольчевский и Савелий Курылев. 15 сентября сего года они вернулись на родину", - заявил МИД РФ в своем сообщении на сайте.По данным министерства, это стало возможным благодаря положительным результатам повторного рассмотрения их дела органами юстиции и правосудия островного государства. Также были приняты во внимание настоятельные ходатайства посольства России и личное обращение министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова к главе внешнеполитического ведомства Шри-Ланки Виджите Херату."В итоге вынесено гуманное решение, позволившее российским гражданам, выплатив штраф, возвратиться в Россию после более чем годового ареста. Российская сторона выражает признательность судебным органам дружественной Шри-Ланки за объективное и непредвзятое рассмотрение данного дела", - заявил МИД РФ.Там также в очередной раз напомнили россиянам, находящимся за рубежом, о необходимости строго соблюдать местные законы.

