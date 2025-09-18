Рейтинг@Mail.ru
Путин внес в Совфед кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда
18.09.2025
Путин внес в Совфед кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В Совет Федерации поступило представление президента России Владимира Путина для назначения Игоря Краснова на должность председателя Верховного Суда, сообщил в Telegram-канале сенатор Совета Федерации Андрей Клишас."В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным конституционным законом о Верховном Суде Российской Федерации в Совет Федерации поступило представление президента Российской Федерации для назначения Краснова Игоря Викторовича на должность председателя Верховного Суда Российской Федерации", - написал он.
© Фото : Генпрокуратура РоссииГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
© Фото : Генпрокуратура России
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В Совет Федерации поступило представление президента России Владимира Путина для назначения Игоря Краснова на должность председателя Верховного Суда, сообщил в Telegram-канале сенатор Совета Федерации Андрей Клишас.
"В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным конституционным законом о Верховном Суде Российской Федерации в Совет Федерации поступило представление президента Российской Федерации для назначения Краснова Игоря Викторовича на должность председателя Верховного Суда Российской Федерации", - написал он.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Биография Игоря Краснова
22 января, 12:51
 
Совет Федерации РФОбществоРоссияИгорь КрасновВладимир ПутинАндрей Клишас
 
 
