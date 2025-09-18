https://ria.ru/20250918/krasnov-2042649710.html

Путин внес в Совфед кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда

Путин внес в Совфед кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда

2025-09-18T10:57:00+03:00

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В Совет Федерации поступило представление президента России Владимира Путина для назначения Игоря Краснова на должность председателя Верховного Суда, сообщил в Telegram-канале сенатор Совета Федерации Андрей Клишас."В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным конституционным законом о Верховном Суде Российской Федерации в Совет Федерации поступило представление президента Российской Федерации для назначения Краснова Игоря Викторовича на должность председателя Верховного Суда Российской Федерации", - написал он.

