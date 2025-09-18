https://ria.ru/20250918/kosmos-2042844428.html

Токаев ратифицировал изменения в соглашении с Россией в сфере космоса

АСТАНА, 18 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ратификацию протокола о внесении изменений в соглашение правительств Казахстана и России о космическом ракетном комплексе "Байтерек" на космодроме Байконур, сообщается на сайте казахстанского лидера akorda.kz. "Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации протокола о внесении изменений в Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о создании на космодроме "Байконур" космического ракетного комплекса "Байтерек" от 22 декабря 2004 года", - говорится в сообщении. Россия арендует расположенный в Казахстане комплекс "Байконур". В августе 2018 года в рамках форума "Армия-2018" Россия и Казахстан подписали соглашение о создании стартового комплекса "Байтерек" на космодроме Байконур под новую ракету среднего класса "Союз-5". Казахстан отвечает за создание наземной инфраструктуры путем модернизации КРК "Зенит-М". Россия разрабатывает ракеты-носители "Союз-5" и "Союз-6", которые планирует запускать оттуда. В мае 2025 года, по данным госкорпорации "Роскосмос", стало известно, что идут заводские испытания изделий для технического и стартового комплексов, а также проводятся испытания составных частей ракеты-носителя "Союз-5", идут строительно-монтажные работы по модернизации наземной инфраструктуры. Начало лётных испытаний ракеты-носителя "Союз-5" с космического ракетного комплекса "Байтерек" запланировано в конце 2025 года.

