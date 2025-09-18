https://ria.ru/20250918/kelin-2042668589.html

Посол Келин: Британия и Польша не хотят обсуждать с Россией инцидент с БПЛА

Посол Келин: Британия и Польша не хотят обсуждать с Россией инцидент с БПЛА - РИА Новости, 18.09.2025

Посол Келин: Британия и Польша не хотят обсуждать с Россией инцидент с БПЛА

Россия готова на профессиональном уровне обсуждать с Польшей и Великобританией инцидент с беспилотниками в воздушном пространстве Польши, однако они этого не...

ЛОНДОН, 18 сен - РИА Новости. Россия готова на профессиональном уровне обсуждать с Польшей и Великобританией инцидент с беспилотниками в воздушном пространстве Польши, однако они этого не хотят, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин. "Если Польша или Великобритания готовы к профессиональному разговору по этому поводу, мы с удовольствием вступим в разговор, но, к сожалению, они не хотят этого делать", - заявил Келин в интервью британской радиостанции LBC. Посол напомнил, что в ходе недавнего вызова в британский МИД указал Лондону на то, что в ходе авиаударов по объектам ВПК Украины никаких целей на территории Польши не планировалось. Он подчеркнул, что Россия в этом не могла быть заинтересована, в то время как у киевского руководства есть целый набор причин и возможностей, чтобы выполнить такую операцию "под чужим флагом". "Мы выступаем за скорейшее дипломатическое решение проблемы. Но мы видим, что европейские страны, в том числе Великобритания, продолжают поддерживать Украину и хотят превратить ее в так называемого "стального дикобраза", что представляет угрозу для России... Европа нацелена в основном на усиление Украины, вместо того, чтобы найти политическое решение конфликта. Нужно не временное решение и не короткая пауза в конфликте, а прочное и долгосрочное соглашение, которое предоставит гарантии Украине, России, соседним странам и Европе", - добавил дипломат. Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой. В прошлый четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию с обломками беспилотников в Польше, сообщила, что Варшава может обращаться за разъяснениями, для этого есть каналы связи.

