Рейтинг@Mail.ru
Посол Келин: Британия и Польша не хотят обсуждать с Россией инцидент с БПЛА - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:16 18.09.2025 (обновлено: 12:17 18.09.2025)
https://ria.ru/20250918/kelin-2042668589.html
Посол Келин: Британия и Польша не хотят обсуждать с Россией инцидент с БПЛА
Посол Келин: Британия и Польша не хотят обсуждать с Россией инцидент с БПЛА - РИА Новости, 18.09.2025
Посол Келин: Британия и Польша не хотят обсуждать с Россией инцидент с БПЛА
Россия готова на профессиональном уровне обсуждать с Польшей и Великобританией инцидент с беспилотниками в воздушном пространстве Польши, однако они этого не... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T12:16:00+03:00
2025-09-18T12:17:00+03:00
польша
россия
украина
андрей келин
дональд туск
урсула фон дер ляйен
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018822109_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_0f167c29764291d9d082fa850399e930.jpg
ЛОНДОН, 18 сен - РИА Новости. Россия готова на профессиональном уровне обсуждать с Польшей и Великобританией инцидент с беспилотниками в воздушном пространстве Польши, однако они этого не хотят, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин. "Если Польша или Великобритания готовы к профессиональному разговору по этому поводу, мы с удовольствием вступим в разговор, но, к сожалению, они не хотят этого делать", - заявил Келин в интервью британской радиостанции LBC. Посол напомнил, что в ходе недавнего вызова в британский МИД указал Лондону на то, что в ходе авиаударов по объектам ВПК Украины никаких целей на территории Польши не планировалось. Он подчеркнул, что Россия в этом не могла быть заинтересована, в то время как у киевского руководства есть целый набор причин и возможностей, чтобы выполнить такую операцию "под чужим флагом". "Мы выступаем за скорейшее дипломатическое решение проблемы. Но мы видим, что европейские страны, в том числе Великобритания, продолжают поддерживать Украину и хотят превратить ее в так называемого "стального дикобраза", что представляет угрозу для России... Европа нацелена в основном на усиление Украины, вместо того, чтобы найти политическое решение конфликта. Нужно не временное решение и не короткая пауза в конфликте, а прочное и долгосрочное соглашение, которое предоставит гарантии Украине, России, соседним странам и Европе", - добавил дипломат. Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой. В прошлый четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию с обломками беспилотников в Польше, сообщила, что Варшава может обращаться за разъяснениями, для этого есть каналы связи.
https://ria.ru/20250918/ideya-2042646677.html
https://ria.ru/20250918/zelenskiy-2042655415.html
https://ria.ru/20250917/litva-2042587700.html
польша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018822109_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4d042bcc963926237186ae828f8506c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, россия, украина, андрей келин, дональд туск, урсула фон дер ляйен, нато, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Польша, Россия, Украина, Андрей Келин, Дональд Туск, Урсула фон дер Ляйен, НАТО, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
Посол Келин: Британия и Польша не хотят обсуждать с Россией инцидент с БПЛА

Посол Келин: Лондон и Варшава не хотят обсуждать с РФ инцидент с БПЛА в Польше

© Фото : Посольство РФ в ВеликобританииАндрей Келин
Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Фото : Посольство РФ в Великобритании
Андрей Келин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛОНДОН, 18 сен - РИА Новости. Россия готова на профессиональном уровне обсуждать с Польшей и Великобританией инцидент с беспилотниками в воздушном пространстве Польши, однако они этого не хотят, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.
"Если Польша или Великобритания готовы к профессиональному разговору по этому поводу, мы с удовольствием вступим в разговор, но, к сожалению, они не хотят этого делать", - заявил Келин в интервью британской радиостанции LBC.
Варшава - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
"Грозит конфликтом". На Западе испугались новой антироссийской идеи Польши
Вчера, 10:34
Посол напомнил, что в ходе недавнего вызова в британский МИД указал Лондону на то, что в ходе авиаударов по объектам ВПК Украины никаких целей на территории Польши не планировалось. Он подчеркнул, что Россия в этом не могла быть заинтересована, в то время как у киевского руководства есть целый набор причин и возможностей, чтобы выполнить такую операцию "под чужим флагом".
"Мы выступаем за скорейшее дипломатическое решение проблемы. Но мы видим, что европейские страны, в том числе Великобритания, продолжают поддерживать Украину и хотят превратить ее в так называемого "стального дикобраза", что представляет угрозу для России... Европа нацелена в основном на усиление Украины, вместо того, чтобы найти политическое решение конфликта. Нужно не временное решение и не короткая пауза в конфликте, а прочное и долгосрочное соглашение, которое предоставит гарантии Украине, России, соседним странам и Европе", - добавил дипломат.
Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
В Польше раскрыли, что задумал Зеленский в отношении России
Вчера, 11:18
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
В прошлый четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию с обломками беспилотников в Польше, сообщила, что Варшава может обращаться за разъяснениями, для этого есть каналы связи.
Британские военные во время совместных учений стран НАТО Baltic Operations (Baltops) в Паланге, Литва - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
В Польше рассказали, что происходит в НАТО из-за страха перед Россией
17 сентября, 22:22
 
ПольшаРоссияУкраинаАндрей КелинДональд ТускУрсула фон дер ЛяйенНАТОЕвросоюзЕврокомиссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала