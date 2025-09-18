https://ria.ru/20250918/kamchatka-2042848450.html

На Камчатке все службы перевели в режим повышенной готовности

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Все службы переведены в режим повышенной готовности после землетрясения у берегов Камчатки, угроза цунами пока не объявлялась, сообщил губернатор Владимир Солодов. Ранее на сайте камчатского филиала федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба Российской академии наук" сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано у берегов Камчатки. "Это утро снова испытывает камчатцев на прочность. Сразу после прошедшего землетрясения приступаем к оперативному обследованию социальных учреждений и жилых домов. Все службы переведены в режим повышенной готовности. Алгоритм действий уже четко отлажен, все ответственные за реагирование включаются в работу за минуты. На данный момент информации о повреждениях не поступало. Угроза цунами пока не объявлялась", - написал Солодов в Telegram-канале.

