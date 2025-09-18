https://ria.ru/20250918/kamchatka-2042848450.html
На Камчатке все службы перевели в режим повышенной готовности
На Камчатке все службы перевели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 18.09.2025
На Камчатке все службы перевели в режим повышенной готовности
Все службы переведены в режим повышенной готовности после землетрясения у берегов Камчатки, угроза цунами пока не объявлялась, сообщил губернатор Владимир... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T22:30:00+03:00
2025-09-18T22:30:00+03:00
2025-09-18T22:30:00+03:00
происшествия
камчатка
владимир солодов
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041532982_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c9632e6ce716285981b78797ed2788c9.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Все службы переведены в режим повышенной готовности после землетрясения у берегов Камчатки, угроза цунами пока не объявлялась, сообщил губернатор Владимир Солодов. Ранее на сайте камчатского филиала федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба Российской академии наук" сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано у берегов Камчатки. "Это утро снова испытывает камчатцев на прочность. Сразу после прошедшего землетрясения приступаем к оперативному обследованию социальных учреждений и жилых домов. Все службы переведены в режим повышенной готовности. Алгоритм действий уже четко отлажен, все ответственные за реагирование включаются в работу за минуты. На данный момент информации о повреждениях не поступало. Угроза цунами пока не объявлялась", - написал Солодов в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250918/ugroza-2042848047.html
камчатка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041532982_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e4f77916cda65517935f08a8a21eb0da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатка, владимир солодов, российская академия наук
Происшествия, Камчатка, Владимир Солодов, Российская академия наук
На Камчатке все службы перевели в режим повышенной готовности
Солодов: все службы на Камчатке переведены в режим повышенной готовности