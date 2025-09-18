https://ria.ru/20250918/kamchatka-2042847067.html
У берегов Камчатки зафиксировали сильное землетрясение
У берегов Камчатки зафиксировали сильное землетрясение
У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 7,2, сообщил региональный филиал ФИЦ ЕГС РАН на своем сайте. РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 7,2, сообщил региональный филиал ФИЦ ЕГС РАН на своем сайте."Время (UTC): 2025-09-18 18.58:17. Магнитуда: 7.2. Координаты: 53.38, 159.92°. Глубина: 123 километра", — указано в материале.Губернатор Камчатки Владимир Солодов сообщил об угрозе цунами по восточному побережью полуострова, проводится оповещение населения. Все службы переведены в режим повышенной готовности, проходит оперативное обследование социальных учреждений и жилых домов."Алгоритм действий уже четко отлажен, все ответственные за реагирование включаются в работу за минуты. На данный момент информации о повреждениях не поступало", — добавил он.ГУ МЧС предупредило о возможности подхода волн от 0,1 до 1,5 метра."Село Никольское, поселок Усть-Камчатск — возможен подход волны до 0,5 метра. Мыс Лопатка — до 1,5 метра, Петропавловск-Камчатский — до 0,1 метра. Не подходите близко к воде", — уточнили там.Как отметили в Единой геофизической службе РАН, на территории Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов зафиксировали землетрясение в шесть-семь баллов, Елизовского района — пять-шесть баллов, Усть-Камчатского района — до четырех баллов.Землетрясение произошло в 6:58 пятницы по местному времени (21:58 мск четверга) в Тихом океане, на расстоянии 93 километров от Петропавловска-Камчатского. Магнитуда подземных толчков составила 7,2, а глубина гипоцентра — 123 километра.Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) США также заявило об угрозе цунами для побережья в пределах 1000 километров от эпицентра землетрясения.
