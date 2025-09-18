https://ria.ru/20250918/kallas-2042639749.html

На Западе раскрыли, что произошло с Каллас из-за России

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Позиция главы евродипломатии Каи Каллас по ключевым международным вопросам вызвала раздражение в ЕС, пишет Politico. В статье отмечается, что ее критикуют за ястребиную позицию в отношении России и сектора Газа, в которой она, по мнению ряда чиновников, заходит слишком далеко."Если вы не справляетесь со своей работой, ее будет делать кто-то другой", — сказал один из собеседников издания. Кроме того, работа Каллас на посту главы европейской дипслужбы не произвела впечатление на часть ее коллег по Еврокомиссии.Каллас назначили на должность главы Евродипломатии в 2014 году, до этого она занимала пост премьер-министра Эстонии.Каллас занимает крайне враждебную по отношению к России позицию. В частности она говорила, что ЕС не может представить возвращение активов России без компенсации Украине и призывала усилить давление.Кроме того, она заявляла, что коллегия еврокомиссаров поддержала предложенный главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен пакет мер против Израиля, включая приостановку действия ряда торговых соглашений.

