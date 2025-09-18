Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли, что произошло с Каллас из-за России
09:45 18.09.2025 (обновлено: 11:19 18.09.2025)
На Западе раскрыли, что произошло с Каллас из-за России
в мире
россия
эстония
кайя каллас
евросоюз
еврокомиссия
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Позиция главы евродипломатии Каи Каллас по ключевым международным вопросам вызвала раздражение в ЕС, пишет Politico. В статье отмечается, что ее критикуют за ястребиную позицию в отношении России и сектора Газа, в которой она, по мнению ряда чиновников, заходит слишком далеко."Если вы не справляетесь со своей работой, ее будет делать кто-то другой", — сказал один из собеседников издания. Кроме того, работа Каллас на посту главы европейской дипслужбы не произвела впечатление на часть ее коллег по Еврокомиссии.Каллас назначили на должность главы Евродипломатии в 2014 году, до этого она занимала пост премьер-министра Эстонии.Каллас занимает крайне враждебную по отношению к России позицию. В частности она говорила, что ЕС не может представить возвращение активов России без компенсации Украине и призывала усилить давление.Кроме того, она заявляла, что коллегия еврокомиссаров поддержала предложенный главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен пакет мер против Израиля, включая приостановку действия ряда торговых соглашений.
россия
эстония
в мире, россия, эстония, кайя каллас, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Россия, Эстония, Кайя Каллас, Евросоюз, Еврокомиссия
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Позиция главы евродипломатии Каи Каллас по ключевым международным вопросам вызвала раздражение в ЕС, пишет Politico.

В статье отмечается, что ее критикуют за ястребиную позицию в отношении России и сектора Газа, в которой она, по мнению ряда чиновников, заходит слишком далеко.
"Если вы не справляетесь со своей работой, ее будет делать кто-то другой", — сказал один из собеседников издания.

Кроме того, работа Каллас на посту главы европейской дипслужбы не произвела впечатление на часть ее коллег по Еврокомиссии.
Каллас назначили на должность главы Евродипломатии в 2014 году, до этого она занимала пост премьер-министра Эстонии.

Каллас занимает крайне враждебную по отношению к России позицию. В частности она говорила, что ЕС не может представить возвращение активов России без компенсации Украине и призывала усилить давление.

Кроме того, она заявляла, что коллегия еврокомиссаров поддержала предложенный главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен пакет мер против Израиля, включая приостановку действия ряда торговых соглашений.
