Италия не будет отправлять истребители в Польшу, пишут СМИ

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Италия не будет отправлять истребители Eurofighter в рамках новой операции НАТО "Восточный страж" по усилению воздушной обороны на восточном фланге, пишет газета Stampa. Как отмечает издание, до недавнего времени итальянское правительство "было более чем готово" принять участие в операции и отправить в Польшу два истребителя Eurofighter, однако затем произошло резкое изменение позиции, которое потрясло военное руководство как в Италии, так и в главном командовании НАТО в Брюсселе. "(Премьер Италии - ред.) Джорджа Мелони и (глава итальянского МИД - ред.) Антонио Таяни предпочли избежать конфликта с союзником из (партии - ред.) "Лига" (вице-премьером Маттео Сальвини - ред.) и в целом необходимости объяснять в ходе избирательной кампании, зачем Италия осуществляет такую значимую поставку, которая могла бы эмоционально повлиять на избирателей, опасающихся неминуемой войны в Польше или на территории ЕС", - говорится в публикации издания. При этом, как пишет газета со ссылкой на главу МИД страны, Италия предоставит альянсу более длительное присутствие в миссии Balting Eagle в Эстонии. Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс запускает операцию "Восточный страж" (Eastern Sentry), предполагающую усиление обороны восточного фланга в свете инцидента с БПЛА в Польше. В понедельник в заявлении, опубликованном на сайте альянса, говорилось, что Испания, Италия, Великобритания и Швеция объявили о скором присоединении к инициативе НАТО "Восточный страж". Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь, начальник генштаба - первый замминистра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию с обломками беспилотников в Польше, ранее сообщила, что Варшава может обращаться за разъяснениями, для этого есть каналы связи.

