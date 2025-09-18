https://ria.ru/20250918/italija-2042810916.html
Италия поддержала санкции против ряда израильских министров
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Италия поддерживает принятие санкций против ряда израильских министров, заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни. "Мы выступаем за принятие новых санкций против (израильских - ред.) министров, которые заняли недопустимые позиции как в отношении Газы, так и в отношении Западного берега реки Иордан", - заявил Таяни, выступая в Сенате итальянского парламента. Он добавил, что страна также оценит предложения о торговых санкциях в отношении Израиля, при этом решение, как заявил министр, не должно вызвать негативных последствий для гражданского населения Израиля. По словам Таяни, происходящее в Газе является недопустимой трагедий, кровопролитие должно немедленно прекратиться. Ранее Еврокомиссия предложила ввести санкции против девяти граждан Израиля, которые являются либо "экстремистскими" министрами, либо поселенцами, говорится в опубликованном заявлении на сайте Еврокомиссии. В среду глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что коллегия еврокомиссаров в среду поддержала предложенный главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен пакет мер против Израиля, включая приостановку действия ряда торговых соглашений.
