Италия поддержала санкции против ряда израильских министров

18:17 18.09.2025
в мире
израиль
италия
антонио таяни
кайя каллас
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Италия поддерживает принятие санкций против ряда израильских министров, заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни. "Мы выступаем за принятие новых санкций против (израильских - ред.) министров, которые заняли недопустимые позиции как в отношении Газы, так и в отношении Западного берега реки Иордан", - заявил Таяни, выступая в Сенате итальянского парламента. Он добавил, что страна также оценит предложения о торговых санкциях в отношении Израиля, при этом решение, как заявил министр, не должно вызвать негативных последствий для гражданского населения Израиля. По словам Таяни, происходящее в Газе является недопустимой трагедий, кровопролитие должно немедленно прекратиться. Ранее Еврокомиссия предложила ввести санкции против девяти граждан Израиля, которые являются либо "экстремистскими" министрами, либо поселенцами, говорится в опубликованном заявлении на сайте Еврокомиссии. В среду глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что коллегия еврокомиссаров в среду поддержала предложенный главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен пакет мер против Израиля, включая приостановку действия ряда торговых соглашений.
в мире, израиль, италия, антонио таяни, кайя каллас, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld / Флаг Италии
Флаг Италии. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Италия поддерживает принятие санкций против ряда израильских министров, заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни.
"Мы выступаем за принятие новых санкций против (израильских - ред.) министров, которые заняли недопустимые позиции как в отношении Газы, так и в отношении Западного берега реки Иордан", - заявил Таяни, выступая в Сенате итальянского парламента.
Он добавил, что страна также оценит предложения о торговых санкциях в отношении Израиля, при этом решение, как заявил министр, не должно вызвать негативных последствий для гражданского населения Израиля.
По словам Таяни, происходящее в Газе является недопустимой трагедий, кровопролитие должно немедленно прекратиться.
Ранее Еврокомиссия предложила ввести санкции против девяти граждан Израиля, которые являются либо "экстремистскими" министрами, либо поселенцами, говорится в опубликованном заявлении на сайте Еврокомиссии.
В среду глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что коллегия еврокомиссаров в среду поддержала предложенный главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен пакет мер против Израиля, включая приостановку действия ряда торговых соглашений.
