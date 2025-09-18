Новые iPhone 17 поступили в магазины Restore и МТС
Продажу iPhone 17 в магазинах Restore и МТС планируют начать в конце сентября
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Российские ритейлеры - restore: и МТС - уже получили новые iPhone 17, и планируют начать продажи в конце месяца, рассказали РИА Новости компании.
“Во флагманском магазине restore:... уже сегодня, 18 сентября, можно посмотреть и протестировать новый iPhone Pro Max и другие модели линейки первыми. В других "флагманах" сети все модели появятся уже в субботу 20 сентября”, - сообщили в restore:.
“Планируем начать (продажи - ред.) 23 сентября сначала в Москве”, - добавили там. Позже продажа будет осуществляться и за пределами столицы - "когда до них доедет поставка".
В свою очередь в МТС поделились, что в магазины поступила первая партия iPhone 17 Pro Max. “Сегодня планируем презентовать новинки в Москве, завтра в Санкт-Петербурге. До конца месяца планируем начать выдавать первые предзаказы”, - завершили в компании.
Американская компания Apple 9 сентября представила линейку смартфонов iPhone 17в рамках своей осенней презентации. Как рассказали РИА Новости в пресс-службах "Яндекс Маркета", Ozon и CDEK.Shopping, цены на Phone 17 на российских маркетплейсах начинаются от 91 тысячи рублей и доходят до 290 тысяч рублей.
При этом в МТС агентству сообщили, что цены в России на новые смартфоны iPhone 17 по предзаказу начинаются от 110 тысяч рублей и доходят до 300 тысяч.