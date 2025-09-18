https://ria.ru/20250918/intellekt-2042641934.html
Глава РАН рассказал, как искусственный интеллект помогает ученым
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Искусственный интеллект помогает ученым совершать прорывы в науке - он ускоряет обработку больших баз данных и выявляет корреляции, заявил в интервью РИА Новости президент Российской академии наук Геннадий Красников. "Сегодня выигрывает тот научный коллектив и тот исследователь, который активно использует последние достижения в области обработки больших баз данных, выявления корреляций. В результате появляются уникальные комбинации, которые создают прорывы в той или иной сфере", - пояснил глава РАН. Он также сообщил, что РАН принимает активное участие в проектах по достижению РФ технологического лидерства. Академия проводит мониторинг 19 национальных проектов и нацпроект по биоэкономике, который находится в завершающей стадии формирования, с точки зрения научной и технической составляющей. "Мы подготовили наши предложения, чтобы мероприятия нацпроектов работали именно на технологическое лидерство, а не на импортозамещение. В ближайшее время будем их направлять каждому руководителю, ответственному за нацпроект", - заключил Красников.
