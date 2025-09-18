Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил кандидатуру Гуцана на должность генпрокурора
10:58 18.09.2025 (обновлено: 11:01 18.09.2025)
Путин предложил кандидатуру Гуцана на должность генпрокурора
Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Александра Гуцана на должность генпрокурора России, сообщил председатель конституционного комитета СФ... РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Александра Гуцана на должность генпрокурора России, сообщил председатель конституционного комитета СФ Андрей Клишас."В соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом о прокуратуре Российской Федерации в Совет Федерации поступило представление президента Российской Федерации для проведения консультаций для назначения на должность генерального прокурора Российской Федерации Гуцана Александра Владимировича", - написал председатель конституционного комитета СФ в Telegram-канале.
россия, александр гуцан, владимир путин, андрей клишас, совет федерации рф, общество
Россия, Александр Гуцан, Владимир Путин, Андрей Клишас, Совет Федерации РФ, Общество
Александр Гуцан . Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Александра Гуцана на должность генпрокурора России, сообщил председатель конституционного комитета СФ Андрей Клишас.
"В соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом о прокуратуре Российской Федерации в Совет Федерации поступило представление президента Российской Федерации для проведения консультаций для назначения на должность генерального прокурора Российской Федерации Гуцана Александра Владимировича", - написал председатель конституционного комитета СФ в Telegram-канале.
Путин внес в Совфед кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда
Россия Александр Гуцан Владимир Путин Андрей Клишас Совет Федерации РФ Общество
 
 
