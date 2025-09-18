https://ria.ru/20250918/gutsan-2042650089.html
Путин предложил кандидатуру Гуцана на должность генпрокурора
Путин предложил кандидатуру Гуцана на должность генпрокурора - РИА Новости, 18.09.2025
Путин предложил кандидатуру Гуцана на должность генпрокурора
Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Александра Гуцана на должность генпрокурора России
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Александра Гуцана на должность генпрокурора России, сообщил председатель конституционного комитета СФ Андрей Клишас."В соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом о прокуратуре Российской Федерации в Совет Федерации поступило представление президента Российской Федерации для проведения консультаций для назначения на должность генерального прокурора Российской Федерации Гуцана Александра Владимировича", - написал председатель конституционного комитета СФ в Telegram-канале.
Путин предложил кандидатуру Гуцана на должность генпрокурора
