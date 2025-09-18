Рейтинг@Mail.ru
Агенты Киева должны были бежать на Украину после срыва теракта в Петербурге - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:39 18.09.2025 (обновлено: 11:40 18.09.2025)
https://ria.ru/20250918/fsb-2042659693.html
Агенты Киева должны были бежать на Украину после срыва теракта в Петербурге
Агенты Киева должны были бежать на Украину после срыва теракта в Петербурге - РИА Новости, 18.09.2025
Агенты Киева должны были бежать на Украину после срыва теракта в Петербурге
Агентессы украинских спецслужб после срыва планировавшегося убийства главы оборонного предприятия в Санкт-Петербурге должны были экстренно сбежать на Украину,... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T11:39:00+03:00
2025-09-18T11:40:00+03:00
украина
санкт-петербург
киев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042628179_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6cac11e91d7bf8cbbf1ff9ae245d57a9.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Агентессы украинских спецслужб после срыва планировавшегося убийства главы оборонного предприятия в Санкт-Петербурге должны были экстренно сбежать на Украину, рассказала одна из задержанных на видео ФСБ, которое публикует телеканал RT. По ее словам, рано утром ей позвонил украинский куратор. "И он мне говорит: у меня две новости - одна хорошая, другая плохая. Хорошая новость - вы с Леной едете к нам. Плохая новость - едете срочно, собираться надо прямо сейчас", - сказала задержанная. Но уйти им не удалось - их задержали сотрудники ФСБ. ФСБ сообщила, что сорвала в Санкт-Петербурге теракт против главы одного из оборонных предприятий, разгромлена агентурная сеть спецслужб Украины. Злоумышленники собирались взорвать автомобиль руководителя предприятия. Задержаны юноша и две девушки, которые признались, что вели наблюдение за объектом. Юноша, переодевшийся пожилой женщиной, заложил бомбу под автомобиль, затем был задержан сотрудниками ФСБ. Как рассказали задержанные девушки, украинские кураторы поручили им купить велосипеды, смартфоны и пауэрбанки, с помощью которых велась слежка за главой оборонного предприятия. Взрыв бомбы планировалось совершить дистанционно, с территории Украины.
https://ria.ru/20250910/agent-2040863710.html
https://ria.ru/20250908/zaderzhanie-2040366670.html
украина
санкт-петербург
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Видео попытки заминировать машину главы предприятия ОПК
ФСБ показала видео задержания агентов Украины, готовивших в Петербурге теракт против главы оборонного предприятия. На кадрах видно, как агент Киева, переодевшийся в женскую одежду, заложил бомбу под автомобиль.
2025-09-18T11:39
true
PT3M00S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042628179_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0bb8491d45ec37b75297bb0cb688e033.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, санкт-петербург, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Украина, Санкт-Петербург, Киев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Агенты Киева должны были бежать на Украину после срыва теракта в Петербурге

ФСБ: агенты Киева должны были бежать на Украину после срыва теракта в Петербурге

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Агентессы украинских спецслужб после срыва планировавшегося убийства главы оборонного предприятия в Санкт-Петербурге должны были экстренно сбежать на Украину, рассказала одна из задержанных на видео ФСБ, которое публикует телеканал RT.
По ее словам, рано утром ей позвонил украинский куратор. "И он мне говорит: у меня две новости - одна хорошая, другая плохая. Хорошая новость - вы с Леной едете к нам. Плохая новость - едете срочно, собираться надо прямо сейчас", - сказала задержанная. Но уйти им не удалось - их задержали сотрудники ФСБ.
Задержание в Ижевске агента Киева, планировавшего убийство сотрудника ОПК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Появились кадры задержания в Ижевске агента Киева, планировавшего теракт
10 сентября, 10:30
ФСБ сообщила, что сорвала в Санкт-Петербурге теракт против главы одного из оборонных предприятий, разгромлена агентурная сеть спецслужб Украины. Злоумышленники собирались взорвать автомобиль руководителя предприятия. Задержаны юноша и две девушки, которые признались, что вели наблюдение за объектом. Юноша, переодевшийся пожилой женщиной, заложил бомбу под автомобиль, затем был задержан сотрудниками ФСБ.
Как рассказали задержанные девушки, украинские кураторы поручили им купить велосипеды, смартфоны и пауэрбанки, с помощью которых велась слежка за главой оборонного предприятия. Взрыв бомбы планировалось совершить дистанционно, с территории Украины.
Задержание гражданина Азербайджана, готовившего по указанию украинских кураторов теракты на Ставрополье - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Появились кадры задержания гражданина Азербайджана, готовившего теракты
8 сентября, 10:22
 
УкраинаСанкт-ПетербургКиевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала