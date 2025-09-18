https://ria.ru/20250918/fsb-2042659693.html

Агенты Киева должны были бежать на Украину после срыва теракта в Петербурге

Агенты Киева должны были бежать на Украину после срыва теракта в Петербурге - РИА Новости, 18.09.2025

Агенты Киева должны были бежать на Украину после срыва теракта в Петербурге

Агентессы украинских спецслужб после срыва планировавшегося убийства главы оборонного предприятия в Санкт-Петербурге должны были экстренно сбежать на Украину,... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T11:39:00+03:00

2025-09-18T11:39:00+03:00

2025-09-18T11:40:00+03:00

украина

санкт-петербург

киев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042628179_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6cac11e91d7bf8cbbf1ff9ae245d57a9.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Агентессы украинских спецслужб после срыва планировавшегося убийства главы оборонного предприятия в Санкт-Петербурге должны были экстренно сбежать на Украину, рассказала одна из задержанных на видео ФСБ, которое публикует телеканал RT. По ее словам, рано утром ей позвонил украинский куратор. "И он мне говорит: у меня две новости - одна хорошая, другая плохая. Хорошая новость - вы с Леной едете к нам. Плохая новость - едете срочно, собираться надо прямо сейчас", - сказала задержанная. Но уйти им не удалось - их задержали сотрудники ФСБ. ФСБ сообщила, что сорвала в Санкт-Петербурге теракт против главы одного из оборонных предприятий, разгромлена агентурная сеть спецслужб Украины. Злоумышленники собирались взорвать автомобиль руководителя предприятия. Задержаны юноша и две девушки, которые признались, что вели наблюдение за объектом. Юноша, переодевшийся пожилой женщиной, заложил бомбу под автомобиль, затем был задержан сотрудниками ФСБ. Как рассказали задержанные девушки, украинские кураторы поручили им купить велосипеды, смартфоны и пауэрбанки, с помощью которых велась слежка за главой оборонного предприятия. Взрыв бомбы планировалось совершить дистанционно, с территории Украины.

2025

Видео попытки заминировать машину главы предприятия ОПК ФСБ показала видео задержания агентов Украины, готовивших в Петербурге теракт против главы оборонного предприятия. На кадрах видно, как агент Киева, переодевшийся в женскую одежду, заложил бомбу под автомобиль. 2025-09-18T11:39 true PT3M00S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

украина, санкт-петербург, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность