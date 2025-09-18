Рейтинг@Mail.ru
09:11 18.09.2025 (обновлено: 09:12 18.09.2025)
Агенты Киева следили за главой предприятия ОПК с помощью камер
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Агенты спецслужб Украины, готовившие убийство главы оборонного предприятия в Санкт-Петербурге, следили за планировавшейся жертвой с помощью камер, установленных на велосипеде, это видно на кадрах видеосъемки ФСБ России, показанных телеканалом RT. На видео видно, как две девушки на улице проводят манипуляции с видокамерой, оборудованной на велосипеде. На видео показаны задержанные юноша, а также две девушки, которые признались, что вели наблюдение за планировавшейся жертвой. ФСБ сообщила, что разгромила в Санкт-Петербурге агентурную сеть спецслужб Украины, готовившую теракт против главы одного из оборонных предприятий. Злоумышленники собирались взорвать его автомобиль, тайник с бомбой был оборудован на одном из городских кладбищ, задержанным грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Задержаны юноша и две девушки, которые признались, что вели наблюдение за планировавшейся жертвой. Юноша же, переодевшийся пожилой женщиной, заложил бомбу под автомобиль, затем был задержан сотрудниками ФСБ.Как рассказали задержанные девушки, украинские кураторы поручили им купить велосипеды, смартфоны и пауэрбанки, с помощью которых велась слежка за главой оборонного предприятия. Взрыв бомбы планировалось совершить дистанционно, с территории Украины.
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, санкт-петербург, киев, безопасность
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина, Санкт-Петербург, Киев, Безопасность
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Агенты спецслужб Украины, готовившие убийство главы оборонного предприятия в Санкт-Петербурге, следили за планировавшейся жертвой с помощью камер, установленных на велосипеде, это видно на кадрах видеосъемки ФСБ России, показанных телеканалом RT.
На видео видно, как две девушки на улице проводят манипуляции с видокамерой, оборудованной на велосипеде.
На видео показаны задержанные юноша, а также две девушки, которые признались, что вели наблюдение за планировавшейся жертвой.
ФСБ сообщила, что разгромила в Санкт-Петербурге агентурную сеть спецслужб Украины, готовившую теракт против главы одного из оборонных предприятий.
Злоумышленники собирались взорвать его автомобиль, тайник с бомбой был оборудован на одном из городских кладбищ, задержанным грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Задержаны юноша и две девушки, которые признались, что вели наблюдение за планировавшейся жертвой. Юноша же, переодевшийся пожилой женщиной, заложил бомбу под автомобиль, затем был задержан сотрудниками ФСБ.
Как рассказали задержанные девушки, украинские кураторы поручили им купить велосипеды, смартфоны и пауэрбанки, с помощью которых велась слежка за главой оборонного предприятия. Взрыв бомбы планировалось совершить дистанционно, с территории Украины.
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)УкраинаСанкт-ПетербургКиевБезопасность
 
 
