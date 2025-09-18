https://ria.ru/20250918/fsb-2042629207.html

ФСБ показала видео, как агент Киева закладывает бомбу под авто в Петербурге

ФСБ показала видео, как агент Киева закладывает бомбу под авто в Петербурге

ФСБ опубликовала видео, как украинский агент, переодевшийся в женскую одежду, заложил бомбу под автомобиль главы оборонного предприятия в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 18.09.2025

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. ФСБ опубликовала видео, как украинский агент, переодевшийся в женскую одежду, заложил бомбу под автомобиль главы оборонного предприятия в Санкт-Петербурге. Оперативники отследили передвижения украинского агента с камер наблюдения. На видео злоумышленник в длинной юбке пытался имитировать походку пожилого человека и ходил с тростью. В какой-то момент он подошел к внедорожнику, скрылся за ним и после некоторого времени ушел в обратном направлении. Ранее ФСБ сообщила, что разгромила в Санкт-Петербурге агентурную сеть спецслужб Украины, готовившую теракт против главы одного из оборонных предприятий, злоумышленники собирались взорвать его автомобиль, тайник с бомбой был оборудован на одном из городских кладбищ, задержанным грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

