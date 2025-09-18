https://ria.ru/20250918/fsb-2042628864.html
Появились кадры задержания агентов Украины, готовивших теракт в Петербурге
2025-09-18T08:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
санкт-петербург
безопасность
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. ФСБ показала видео задержания агентов Украины, готовивших в Петербурге теракт против главы оборонного предприятия. "В июле 2025 года вступил в ряды террористической организации, в составе которой подготовил диверсионно-террористический акт против главы российского оборонного предприятия", - признается один из задержанных на опубликованном ФСБ видео.На видео показаны задержанные юноша, а также две девушки, которые признались, что вели наблюдение за планировавшейся жертвой.ФСБ сообщила, что разгромила в Санкт-Петербурге агентурную сеть спецслужб Украины, готовившую теракт против главы одного из оборонных предприятий.Злоумышленники собирались взорвать его автомобиль, тайник с бомбой был оборудован на одном из городских кладбищ, задержанным грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. На видео показано, как агент Киева, переодевшийся пожилой женщиной, заложил бомбу и затем был задержан на улице сотрудниками ФСБ.
украина
санкт-петербург
